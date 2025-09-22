गाजियाबाद में 70 साल से एक मुस्लिम परिवार बना रहा रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले, जानिए वजह
सुल्लामल रामलीला में एक ही परिवार सात दशकों से रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले तैयार कर रहा है. जानिए पूरी कहानी
Published : September 22, 2025 at 7:29 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में 125 वर्षों से सुल्लामल रामलीला का आयोजन होता है. दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख रामलीलाओं में सुल्लामल रामलीला का का नाम भी शामिल है. सुल्लामल रामलीला में एक ही परिवार सात दशकों से रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले तैयार कर रहा है. पुतले तैयार करने में तकरीबन दो महीने का वक्त लगता है. इस दौरान इस परिवार के लोग रामलीला परिसर में ही रहकर पुतलों का निर्माण करते हैं.
70 साल से परिवार बना रहा कुंभकरण और रावण के पुतले
आहिल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुलावटी के रहने वाले हैं. आहिल का परिवार तीन पीढ़ियों से सुल्लामल रामलीला में अपनी सेवाएं दे रहा है. वैसे तो साल भर आहिल का परिवार शादियों में डेकोरेशन आदि का काम करता है लेकिन बीते 70 सालों से आहिल का परिवार रामलीला में रावण और कुंभकरण के पुतले बनाने का काम करता आ रहा है. बीते सात दशकों से रामलीला कमेटी द्वारा आहिल के परिवार को ही यह काम सौंपा जाता है. आहिल इस पुश्तैनी काम की बागडोर संभाल रहे हैं. पिता की उम्र ज्यादा हो चुकी है ऐसे में पिता कभी कबार आकर काम देख लेते हैं.
कारीगर आहिल बताते हैं घंटाघर की रामलीला में काफी बड़े पुतले बनाए जाते हैं. जिनकी लंबाई 80 से 100 फीट के बीच होती है. तकरीबन 70 सालों से यह काम हमारा परिवार करता आ रहा है. शुरुआत में कमेटी द्वारा हमारे साथ एग्रीमेंट किया जाता है. एग्रीमेंट में तमाम बातें लिखी जाती हैं किस तरह के पुतले होंगे क्या कुछ उसमें डेकोरेशन होगी आदि. एग्रीमेंट होने के बाद हम पुतले बनाने का काम शुरू करते हैं. पहले बस के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं. जिसकी बाद में सजावट की जाती है. रंगों और लाइटों से सजाया जाता है.
सबसे मुश्किल काम चेहरे बनाना-आहिल
आहिल बताते हैं कि रामलीला शुरू होने से तकरीबन 3 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तकरीबन दो महीने पहले रावण के पुतले बनाने का काम शुरू कर देते हैं. स्ट्रक्चर आदि बनाने में डेढ़ महीने का वक्त लगता है जबकि सजावट करने में 15 दिन लगते हैं. करीब 10 लोग इसे बनाने का काम करते हैं और प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम होता है. सबसे मुश्किल काम चेहरे बनाना होता है. बीच-बीच में कमेटी के पदाधिकारी को दिखाया जाता है ताकि जो भी कमी हो उसे ठीक किया जा सके. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पिता भी हफ्ते में दो बार आकर काम को देखते हैं.
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पुतले बनाने की परंपरा
बीते एक दशक में ट्रेंड काफी बदला है. आहिल कहते हैं कि 2010 तक लाइटिंग और आतिशबाजी बहुत सीमित होती थी लेकिन अब बाजार में कई तरह की आतिशबाजी मौजूद हैं. ऐसे में अब डेकोरेशन और आतिशबाजी पर विशेष ध्यान दिया जाता है. करीब 70 वर्ष पहले मोहम्मद ताहूर ने रामलीला में पहली बार सुल्लामल रामलीला में रावण और कुंभकरण के पुतले बनाए थे. इसके बाद यह सिलसिला इन्हीं की पीढ़ियों द्वारा आगे बढ़ाया गया. 1988 में यह कमान दिलशाद के पास आ गई और अब दिलशाद के बुजुर्ग होने के बाद यह जिम्मेदारी उनके बेटे आहिल संभाल रहे हैं.
आहिल कहते हैं कि बीते 70 सालों से हमारे ही परिवार को ऑर्डर मिलता है. अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस ऐतिहासिक रामलीला में हम भी अपना योगदान दे पा रहे हैं. आहिल का कहना है कि तीन पीढियों से हमने इस परंपरा को संभाल के रखा है और हम चाहते हैं आगे भी हमारे आने वाली पीढ़ियां इसे गर्व से संभाल कर रखें.
1975 में हुआ कमेटी का रजिस्ट्रेशन
सुल्लामल रामलीला के आयोजन को भव्य रूप से करने के लिए श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी का गठन किया गया था. इसी कमेटी द्वारा आज भी आयोजन कराया जाता है. 1975 में इस कमेटी का औपचारिक रजिस्ट्रेशन हुआ था. श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी मैं तकरीबन 300 सदस्य है. हर साल इस कमेटी का चुनाव होता है और पदाधिकारी को चुना जाता है. घंटाघर रामलीला मैदान का स्वामित्व भी श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी के पास है.
दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी रामलीलाओं में गिनी जाने वाली घंटाघर रामलीला की तैयारी साल भर जारी रहती है. रामलीला की समाप्ति के बाद ही अगले साल के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं. रामलीला कमेटी की मॉनिटरिंग सेल रामलीला की शुरुआत से लेकर अंत तक जो तमाम कमियां सामने आती हैं उनको नोट करता है और रामलीला की समाप्ति के बाद तमाम कमियों का निस्तारण करने के लिए कवायद शुरू हो जाती है. घंटाघर रामलीला मैदान में स्टेज बनाने और मैदान को समतल करने का काम भी रामलीला से 2 महीने पहले ही शुरू हो जाता है.
