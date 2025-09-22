ETV Bharat / state

गाजियाबाद में 70 साल से एक मुस्लिम परिवार बना रहा रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले, जानिए वजह

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में 125 वर्षों से सुल्लामल रामलीला का आयोजन होता है. दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख रामलीलाओं में सुल्लामल रामलीला का का नाम भी शामिल है. सुल्लामल रामलीला में एक ही परिवार सात दशकों से रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले तैयार कर रहा है. पुतले तैयार करने में तकरीबन दो महीने का वक्त लगता है. इस दौरान इस परिवार के लोग रामलीला परिसर में ही रहकर पुतलों का निर्माण करते हैं.

70 साल से परिवार बना रहा कुंभकरण और रावण के पुतले

आहिल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुलावटी के रहने वाले हैं. आहिल का परिवार तीन पीढ़ियों से सुल्लामल रामलीला में अपनी सेवाएं दे रहा है. वैसे तो साल भर आहिल का परिवार शादियों में डेकोरेशन आदि का काम करता है लेकिन बीते 70 सालों से आहिल का परिवार रामलीला में रावण और कुंभकरण के पुतले बनाने का काम करता आ रहा है. बीते सात दशकों से रामलीला कमेटी द्वारा आहिल के परिवार को ही यह काम सौंपा जाता है. आहिल इस पुश्तैनी काम की बागडोर संभाल रहे हैं. पिता की उम्र ज्यादा हो चुकी है ऐसे में पिता कभी कबार आकर काम देख लेते हैं.

मुस्लिम परिवार बना रहा रावण (ETV Bharat)

कारीगर आहिल बताते हैं घंटाघर की रामलीला में काफी बड़े पुतले बनाए जाते हैं. जिनकी लंबाई 80 से 100 फीट के बीच होती है. तकरीबन 70 सालों से यह काम हमारा परिवार करता आ रहा है. शुरुआत में कमेटी द्वारा हमारे साथ एग्रीमेंट किया जाता है. एग्रीमेंट में तमाम बातें लिखी जाती हैं किस तरह के पुतले होंगे क्या कुछ उसमें डेकोरेशन होगी आदि. एग्रीमेंट होने के बाद हम पुतले बनाने का काम शुरू करते हैं. पहले बस के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं. जिसकी बाद में सजावट की जाती है. रंगों और लाइटों से सजाया जाता है.

सबसे मुश्किल काम चेहरे बनाना-आहिल

आहिल बताते हैं कि रामलीला शुरू होने से तकरीबन 3 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तकरीबन दो महीने पहले रावण के पुतले बनाने का काम शुरू कर देते हैं. स्ट्रक्चर आदि बनाने में डेढ़ महीने का वक्त लगता है जबकि सजावट करने में 15 दिन लगते हैं. करीब 10 लोग इसे बनाने का काम करते हैं और प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम होता है. सबसे मुश्किल काम चेहरे बनाना होता है. बीच-बीच में कमेटी के पदाधिकारी को दिखाया जाता है ताकि जो भी कमी हो उसे ठीक किया जा सके. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पिता भी हफ्ते में दो बार आकर काम को देखते हैं.