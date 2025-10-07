ETV Bharat / state

एसएमएस हादसे से लिया सबक, भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी की मॉक ड्रिल

भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में एसएमएस हादसे से सबक लेते हुए फायर सेफ्टी उपकरणों की मॉक ड्रिल की गई.

Mock Drill In Hospital
जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए प्रभारी (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लगने के कारण 8 मरीजों की मौत हो गई थी. इसके बाद अब भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग भी सतर्क हो गया है. यहां भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू, एनआईसीयू सहित तमाम वार्डों में फायर सेफ्टी उपकरणों की मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई.

अस्पताल के पीएमओ डॉ अरुण गौड़ ने कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हादसा हुआ है. भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में चार आईसीयू वार्ड स्थित हैं, जिसमें मेडिकल, कार्डियक वार्ड शामिल हैं. सभी जगह ​अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं और सभी जगह स्टाफ से मॉक ड्रिल करवा दी गई है. फायर सेफ्टी सिस्टम प्रभावी रूप से कार्य करे, इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की एजेंसी को जिम्मेदार बनाया गया है. रख रखाव के लिए खर्च पीडब्ल्यूडी को जमा करवा गया है.

पढ़ें: मथुराधीश मंदिर में एटीएस की मॉक ड्रिल, बंधकों को आतंकियों से छुड़ाया

प्रयास यह रहेगा कि महात्मा गांधी अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम भविष्य में ब्रेकडाउन न हो. वह अच्छी तरह से काम करें और ऑटोमेटिक हो, जिसके लिए काम किया जा रहा है. भविष्य में कभी भी आग या धुआं उठता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम लागू होगा, जिससे हादसा नहीं होगा. आईसीयू वार्ड में ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए हम दिन-ब-दिन जो कमियां हैं, उनको दूर कर रहे हैं. वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल में कोई फायर सिस्टम खराब नहीं है. सभी जगह अग्निशमन यंत्र चालू हालात में हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHILWARA DISTRICT HOSPITALFIRE SEFTY AUDITSMS FIRE INCIDENTMOCK DRILL IN HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भरतपुर की मिट्टी में खिला इजरायली 'कनक', दोगुनी पैदावार, बीज की नेपाल तक से मांग

ओडिशा समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव की तारीख भी आई, जानें- कब आएंगे नतीजे

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

करवा चौथ स्पेशल: आपकी पूजा थाली में ये 7 चीजें जरूर होनी चाहिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.