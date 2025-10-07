ETV Bharat / state

एसएमएस हादसे से लिया सबक, भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी की मॉक ड्रिल

भीलवाड़ा: जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लगने के कारण 8 मरीजों की मौत हो गई थी. इसके बाद अब भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग भी सतर्क हो गया है. यहां भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू, एनआईसीयू सहित तमाम वार्डों में फायर सेफ्टी उपकरणों की मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई.

अस्पताल के पीएमओ डॉ अरुण गौड़ ने कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हादसा हुआ है. भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में चार आईसीयू वार्ड स्थित हैं, जिसमें मेडिकल, कार्डियक वार्ड शामिल हैं. सभी जगह ​अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं और सभी जगह स्टाफ से मॉक ड्रिल करवा दी गई है. फायर सेफ्टी सिस्टम प्रभावी रूप से कार्य करे, इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की एजेंसी को जिम्मेदार बनाया गया है. रख रखाव के लिए खर्च पीडब्ल्यूडी को जमा करवा गया है.