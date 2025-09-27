टोंक: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में कोचिंग संचालक पर हमला, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन
टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ युवकों ने कोचिंग संचालक पर हमला किया और कोचिंग में तोड़फोड़ की.
Published : September 27, 2025 at 2:02 PM IST
टोंक: जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और कोचिंग संचालक पर हमले की घटना सामने आई है. इस मामले को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते शहर में आक्रोश फैल गया. पीड़िता छात्रा ने बताया कि पिछले एक महीने से कुछ युवक उसे रास्ते में रोककर छेड़छाड़ कर रहे थे. छात्रा के मुताबित इनकार करने पर उसे तेजाब डालने की धमकी भी दी गई. परेशान होकर छात्रा ने पूरे मामले की कोचिंग संचालक को जानकारी दी.
विरोध करने पर हमला: डीएसपी राजेंश विद्यार्थी ने जानकारी दी कि शुक्रवार को कोचिंग संचालक ने जब आरोपियों का विरोध किया तो उन युवकों ने अपने साथियों के साथ आकर कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और मारपीट की. घटना का वीडियो भी सामने आया है. हमले में संचालक को चोटें आईं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. शनिवार सुबह घटना के विरोध में डारदा हिंद गांव के लोग नेशनल हाईवे-52 पर आरोपियों के गांव के पास जमा हो गए. डीएसपी ने बताया कि भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और लोगों को समझाते हुए आश्वासन दिया गया कि 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला: डीएसपी ने बताया कि पीड़िता ने थाना कोतवाली में पांच युवकों, आमिर मेवाती, ताहिर मेवाती, राहिल मेवाती, हुमीद मेवाती और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. छात्रा ने रिपोर्ट में बताया कि उसने बीती सुबह ही 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दी थी. इस घटना के बाद शहर में दो पक्ष आमने-सामने आ गए हैं. लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की. उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रोमियो स्क्वाड गठित करने की भी मांग उठाई, ताकि छात्राओं को सुरक्षा दी जा सके.
