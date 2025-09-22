सेंट्रल स्कूल में टीचर बनवाने का झांसा देकर ठगे 6.50 लाख रुपए, दंपती पर केस
बीकानेर निवासी पीड़ित ने दंपती के खिलाफ महेश नगर थाने में शिक्षक बनवाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला दर्ज कराया.
Published : September 22, 2025 at 1:32 PM IST
जयपुर: सेंट्रल स्कूल में फर्स्ट ग्रेड टीचर की नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक शख्स से 6.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. बीकानेर निवासी पीड़ित ने जयपुर के महेश नगर थाने में पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
महेश नगर थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया कि बीकानेर निवासी अश्वनी कुमार ने अविनाश कोनवार और करिश्मा खान के खिलाफ रिपोर्ट दी. दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. जांच हेड कांस्टेबल धर्मवीर को सौंपी है.
पॉलिटिकल लीडर बताकर दिलाया भरोसा: परिवादी अश्वनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी अविनाश खुद को पॉलिटिकल लीडर बताता और हर विभाग में जान-पहचान होने का भरोसा दिलाया. उसने दावा किया कि वह और पत्नी करिश्मा हजारों लोगों की नौकरी लगवा चुके हैं. उन्होंने मृतक कोटे से भी कई लोगों की नौकरियां लगवाने का दावा किया.
काम नहीं होने पर रकम लौटाने का वादा: परिवादी को सेंट्रल स्कूल में फर्स्ट ग्रेड टीचर की नौकरी लगवाने का झांसा देकर आरोपियों ने 6.50 लाख रुपए मांगे और भरोसा दिलाया कि काम नहीं होने पर रकम लौटा देंगे. उनकी बातों में आकर परिवादी ने रुपए दे दिए. इसके बाद उन्होंने न नौकरी लगवाई और न रुपए लौटाए. अब परिवादी ने कोर्ट में इस्तगासे के जरिए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.