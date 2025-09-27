भरतपुर: हाईवे पर सेल्स टैक्स अधिकारी बन ट्रकों से अवैध वसूली, आरोपी गिरफ्तार
भरतपुर में फर्जी सेल्स टैक्स अधिकारी बन NH-21 पर ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा था. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया.
Published : September 27, 2025 at 8:33 PM IST
भरतपुर: एनएच-21 पर गुजरने वाले वाहनों से वसूली करने का नया हथकंडा अपनाते हुए एक व्यक्ति ने खुद को सेल्स टैक्स अधिकारी बताकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली की कोशिश की. आरोपी की करतूत ट्रक चालकों ने मौके पर पकड़ ली और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में आरोपी खुद को बार-बार अधिकारी बताता रहा और पुलिस से करीबी संबंध होने का झांसा देकर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा. हालांकि, हकीकत सामने आने के बाद आरोपी कार में बैठकर मौके से फरार हो गया. इस सनसनीखेज मामले पर तेजी दिखाते हुए सेवर थाना पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया.
थानाधिकारी सेवर सतीशचंद ने बताया कि राहुल शर्मा ने 24 सितंबर को थाना सेवर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एनएच-21 पर मलाह पुलिया के पास एक शख्स फर्जी सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहा है. थाना सेवर पुलिस ने मामला दर्ज किया. मामला सामने आते ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और आरोपी की तलाश शुरू की.
जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सतीश यादव व वृताधिकारी ग्रामीण आकांक्षा चौधरी के सुपरविजन में थानाधिकारी सेवर सतीशचंद के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान महावीर प्रसाद (45) पुत्र रामहेत यादव, निवासी गुरीरा, थाना जुरहरा, जिला डीग के रूप में हुई.
वायरल वीडियो ने खोला पोल: इस घटना का एक वीडियो तीन दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें आरोपी ट्रक चालकों को रोककर उनसे रुपए मांगता दिखाई दिया. विरोध करने पर उसने खुद को अधिकारी बताया और यहां तक कि सेवर थाना पुलिसकर्मियों को कॉल करने का नाटक भी किया. चालकों ने जब उसे घेर लिया तो वह अपनी कार भगाकर मौके से भाग छूटा. वीडियो वायरल होते ही पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी अकेला काम करता था या किसी संगठित गिरोह का हिस्सा है. साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं.