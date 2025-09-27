ETV Bharat / state

भरतपुर: हाईवे पर सेल्स टैक्स अधिकारी बन ट्रकों से अवैध वसूली, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 27, 2025 at 8:33 PM IST 2 Min Read