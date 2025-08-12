ETV Bharat / state

सिरसा के होटल में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड, मोहब्बत के आड़े आ रहे थे परिजन

सिरसा के एक होटल में एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया. दोनों के प्रेम को परिजनों ने नहीं अपनाया था.

होटल में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड
होटल में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड (Etv Bharat)
Published : August 12, 2025 at 7:10 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 8:38 PM IST

सिरसा: सिरसा के पुराना बस स्टेंड में जाट धर्मशाला के सामने स्थित एक होटल से देर रात प्रेमी युवक-युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों ने होटल में आधार कार्ड देकर सुबह 9 बजे कमरा बुक करवाया था. बताया गया है कि शाम को खाने-पीने का सामान होटल में ऑर्डर देकर कमरे में मंगवाया था. लड़के की पहचान गांव मौजूखेड़ा निवासी सुरेन्द्र के रूप में हुई है, जबकि लड़की की पहचान गांव शेरपुरा निवासी मंजू रानी के रूप में हुआ है.

बेटी की लोकेशन निकलवाकर होटल पहुंचे परिजन

मौके पर माजूद लोगों ने बताया कि लड़की मंजू का पिता फतेहाबाद के थाना भट्टू में हवलदार के पद पर तैनात है. कल सुबह से जब मंजू घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने मोबाइल की लोकेशन निकलवाई, जिससे उन्हें पता चला कि उनकी लड़की होटल में है. बताया गया कि देर रात लड़की का पिता भी होटल में पहुंच गया और लड़के के परिजन भी होटल में आ गए. देर रात को कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देख सब दंग रह गए.

पुलिस आधी रात को पहुंची होटल

जानकारी मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस भी मध्य रात्रि को होटल में पहुंची. पंचनामा की कार्रवाई के बाद सुबह शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाए गए. यहां दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए.

होटल में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड (Etv Bharat)

परिजनों ने मोहब्बत नहीं अपनाई तो कर लिया सुसाइड

जानकारी के अनुसार, युवक-युवती एक दूसरे से मोहब्बत करते थे. परिजन इसका विरोध करते आ रहे थे. इसी के चलते दोनों ने होटल में कमरा बुक करवाया. सारा दिन होटल में रहे और देर शाम को दोनों को सुसाइड कर लिया. फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच दोनों ने सुसाइड किया है.

जांच अधिकारी और परिजनों ने साधी चुप्पी

होटल के कमरे से कोल्ड ड्रिंक की बोतल, लड़की का पिट्ठू बैग, मोबाइल सहित जो सामान बरामद किया गया है, उसकी जांच की जा रही है. आत्महत्या के पीछे मोहब्बत में परिवार का बाधक बनना ही कारण बताया जा रहा है. फिलहाल युवक व युवती के परिजन इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए. उधर मामले के जांच अधिकारी राजपाल सिंह भी मीडिया से सवालों से बचकर भागते दिखाई दिए. उन्होंने मात्र यही कहा कि कागजी कार्रवाई चल रही है, इसके बाद देखते हैं.

