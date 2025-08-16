किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन आफत बनकर आई है. लगातार हो रही भारी बारिश से जहां प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. वहीं, प्रदेश के कई नेशनल हाईवे और सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं. इसी कड़ी में जनजातीय जिला किन्नौर में भी एनएच 5 धंसने से यातायात बाधित हो गई है.

शनिवार शाम 5 बजे के करीब जनजातीय जिला किन्नौर के पूह खंड के तहत टिंकू नाला के आसपास अचानक एनएच 5 का एक हिस्सा धंस गया. ऐसे में मौके पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल थम चुकी है. प्रशासन ने टिंकू नाला के पास पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है. ताकि इस जगह पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे.

गौरतलब है कि टिंकू नाला समीप NH-5 का एक बड़ा हिस्सा कटकर सतलुज नदी में जा गिरा और सड़क पूरी तरह खाई में तब्दील हो गई है. वहीं, ऊपरी क्षेत्र स्पीति व जिला के पूह खंड के दर्जनों ग्राम पंचायत फिलहाल देश दुनिया से कट चुका हैं. क्योंकि टिंकू नाला के अलावा मलिंग नाला में भी बीते कल से अब तक सड़क पर भूस्खलन के बाद सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ है. जिसके चलते पूह खंड व जिला लाहौल स्पीति का स्पीति क्षेत्र पूरी तरह किन्नौर के तरफ से कट चुका है.

बता दें कि आज रात टिंकू नाला समीप सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है. सड़क बहाली का काम कल सुबह किया जाएगा. क्योंकि रात के समय सड़क के और धंसने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में बड़े हादसे भी सामने आ सकते है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने रात के समय वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है.

