चौथ माता मंदिर में उमड़ा सुहागिन महिलाओं का सैलाब, माता के जयकारों से गूंजी पहाड़ी

यह मंदिर पूरे देशभर में अपनी मान्यताओं के लिए विख्यात है. मान्यता है कि चौथ माता भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और कोई भी भक्त उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता. संतान प्राप्ति से लेकर सुख-समृद्धि तक, भक्त हर कामना लेकर माता के पास आते हैं. सुहागिन महिलाओं में माता के प्रति विशेष आस्था देखी जाती है, जो उनसे अपने पति की लंबी उम्र और सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं.

सवाईमाधोपुर: जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर में शुक्रवार को करवाचौथ पर श्रद्धा का अनूठा दृश्य देखने को मिला. सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशेषकर सुहागिन महिलाएं, माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंची. एक हजार फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान माता के दरबार में श्रद्धालु 'जय चौथ माता' के जयकारे लगाते हुए नजर आए.

करवा चौथ का महत्व: हिंदी महीनों की प्रत्येक चतुर्थी (चौथ) को यहां भक्तों का जमावड़ा लगता है, लेकिन करवा चौथ के दिन तो मानो आस्था का सैलाब ही उमड़ पड़ता है. इस दिन महिलाएं व्रत रखकर माता के दर्शन करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं. ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से उनके पति की आयु लंबी होती है. आज के दिन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. मंदिर के पुजारी शंकर लाल सैनी के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 1451 में तत्कालीन शासक भीमसिंह ने की थी. मंदिर के इतिहास में राठौड़ और बूंदी राजघराने का भी विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा. एक लोककथा के अनुसार माता ने एक सती होने जा रही महिला के पति को जीवनदान दिया था, जिसके बाद से ही करवा चौथ व्रत की शुरुआत हुई.

ट्रस्ट संभालता है मंदिर प्रबंधन: भक्तों की सुविधा के लिए, करीब एक हजार फीट लंबे पहाड़ी मार्ग को वैष्णो देवी की तर्ज पर छायादार बनाया गया है. मंदिर परिसर में स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, जहां सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा गार्डों की निगरानी लगातार बनी रहती है.करवा चौथ के अवसर पर मंदिर में सुहागिन महिलाओं का तांता लगा हुआ है, जो माता से अपने परिवार की सुख-शांति की कामना कर रही हैं. कुछ कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति की मनोकामना लेकर आई हैं. पहाड़ी की तलहटी में बने सरोवर के किनारे से माता के भव्य दरबार का नजारा श्रद्धालुओं को अभिभूत कर देता है. सुबह से ही मंदिर में चहल-पहल शुरू हो गई है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है. मंदिर में अधिक भीड़ होंने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा.