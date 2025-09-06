सवाई माधोपुर में सूचना विभाग का वाचनालय बना प्रतियोगी परीक्षा तैयारी का केंद्र

ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सरकारी वाचनालय के द्वारा आज भी ज्ञान और शिक्षा के अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। डिजिटल युग में पढ़ने और पढ़ाने के लिए भले ही कितने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, लेकिन किताबों की महक और शांत वाचनालयों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ. सवाई माधोपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का वाचनालय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिपिक किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि तत्कालीन जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के प्रयासे से भविष्य की उड़ान जिला नवाचार निधि के तहत वाचनालय को नए सिरे से संवारा गया.अब यह जगह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है.वे यहां सुबह से शाम तक शांत एवं व्यवस्थित वातावरण में नि:शुल्क पढ़ाई कर पा रहे हैं. यहां साहित्य, विज्ञान, इतिहास, कला, शोध पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध हैं. ये सब बिना शुल्क के उपलब्ध है.