नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को देर रात से हो रही तेज बारिश के चलते एक बार फिर से दिल्ली के कालकाजी इलाके में बड़ा हादसा हो गया. कालकाजी इलाके के बी ब्लॉक मेन रोड पर गुरुवार सुबह करीब करीब 9 बजे एक विशालकाय नीम का पेड़ गिर गया. पेड़ गिरने से सड़क पर जा रहे कई वाहन इसकी चपेट में आ गए.

दिल्ली की कालकाजी इलाके में एक बाइक सवार पिता-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिता और बेटी बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक भारी भरकम नीम का पेड़ उनके ऊपर आ गिरा. इस हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई और करीब डेढ़ घंटे तक पेड़ के नीचे फंसी रही.

कालकाजी में बारिश के चलते विशालकाय पेड़ गिरा (ETV Bharat)

करीब डेढ़ घंटे तक मदद को कोई नहीं पहुंचा: स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करने की कोशिश की, लेकिन पेड़ के आकार और वजन के कारण उसे हटाना मुश्किल था. लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. घायल बेटी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

'प्रशासन को मौके पर पहुंचने में काफी समय लग गया': लोगों ने बताया कि बाइक के अलावा इस हादसे में एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है. गनीमत रही कि कार सवार बच गया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई. कार में उस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था और वह अपने ऑफिस के लिए जा रहे था. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रशासन को मौके पर पहुंचने में काफी समय लग गया, जिससे घायल लड़की लंबे समय तक फंसी रही.



