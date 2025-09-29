राजस्थान में एक ऐसा गुरुकुल जहां मोबाइल बैन, वेद अनिवार्य, संस्कारों के साथ तैयार हो रही नई पीढ़ी
राजस्थान के डीग में एक ऐसा गुरुकुल है जहां मांस, मदिरा, फास्ट फूड और किसी भी प्रकार का व्यसन पूरी तरह वर्जित है.
Published : September 29, 2025 at 11:13 PM IST
जयपुर/डीग: आधुनिक दौर में जहां ज्यादातर बच्चे और युवा मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत में उलझे हैं. वहीं राजस्थान के डीग कस्बे का श्री जड़खोर गुरुकुल अलग पहचान बना रहा है. यहां बच्चों को मोबाइल और टीवी से पूरी तरह दूर रखकर वेद और शास्त्रों की शिक्षा दी जा रही है. नेपाल में हाल ही में Gen Z युवाओं की ओर से हुए उपद्रव और हिंसा की घटनाएं चर्चा में थीं. इसके विपरीत श्री जड़खोर गुरुकुल में इसी पीढ़ी के बच्चे संस्कृति-संरक्षक के रूप में तैयार किए जा रहे हैं. डीग के श्रीजड़खोर गोधाम में संचालित श्री गणेशदास भक्तमाली वेद विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को बटुक ब्रह्मचारी कहा जाता है. ये छात्र 7 वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं. सामान्य शिक्षा के साथ-साथ उन्हें संस्कार और वेदों का भी अध्ययन कराया जाता है.
अनोखी है दिनचर्या: ब्रह्ममुहूर्त में उठना, गो सेवा करना, योग और ध्यान, वेद अभ्यास, सूर्य नमस्कार, यज्ञ और हवन उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. विद्यालय में पढ़ाई के लिए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और गणित भी शामिल हैं. यहां शिक्षा पूरी तरह निशुल्क है और इसका संचालन श्रीरैवासा धाम और वृंदावन धाम के स्वामी राजेन्द्र दास के मार्गदर्शन में होता है. उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य विलुप्त होती सनातन संस्कृति की रक्षा करना है. पथभ्रष्ट भावी पीढ़ी की जगह संस्कारवान युवा तैयार हों, जो गो भक्त, संत भक्त और राष्ट्र भक्त बनकर खड़े हों. जिस भी समय देश को उनकी आवश्यकता हो, वे सबसे आगे रहें.
मोबाइल और सोशल मीडिया पर सख्त रोक: इस गुरुकुल में हिमाचल, उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों से छात्र आकर एक ही छत के नीचे शिक्षा ले रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि यहां मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पूरी तरह बैन हैं. छात्रों को सप्ताह में केवल एक बार अभिभावकों से फोन पर बात करने की अनुमति होती है और महीने में सिर्फ एक बार माता-पिता से मिलने का मौका दिया जाता है.
क्या कहते हैं सर्वे:
- सोशल मीडिया की लत: IAMAI की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 16-24 वर्ष आयु वर्ग के 82% युवा रोजाना औसतन 4-5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं.
- मानसिक स्वास्थ्य पर असर: WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15-20% किशोर अवसाद और तनाव से जूझ रहे हैं.
- पढ़ाई पर असर: NCERT के अध्ययन में पाया गया कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान करीब 35% तक घट जाता है.
सात्विक भोजन और गो सेवा: यहां शिक्षा ले रहे बटुकों ने बताया कि यहां की दिनचर्या तो खास है ही. इसके साथ ही भोजन में सिर्फ सात्विक आहार परोसा जाता है. मांस, मदिरा, फास्ट फूड और किसी भी प्रकार का व्यसन पूरी तरह वर्जित है. गोवृति प्रसाद (गाय से प्राप्त उत्पाद) को भोजन में प्राथमिकता दी जाती है. इसके साथ ही गो सेवा हर छात्र के लिए अनिवार्य है. बहरहाल, डीग का ये गुरुकुल नई पीढ़ी को आधुनिक तकनीक की अंधी दौड़ से दूर रखकर उन्हें संस्कार, अनुशासन और भारतीय संस्कृति से जोड़ रहा है. दावा है कि यहां से निकलने वाले छात्र सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, बल्कि एक संस्कारवान, जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज और देश की सेवा करेंगे.