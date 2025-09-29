ETV Bharat / state

सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर गठित, अधिसूचना जारी

रांची: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा के जंगल के कायाकल्प की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है. सारंडा वन क्षेत्र में 575.1941 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सारंडा वन्य प्राणी आश्रयणी (Saranda wild life Sanctuary) बनाने का प्रस्ताव 24 सितंबर के कैबिनेट की बैठक में विचार के लिए लाया गया था.

इस मामले में संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों से विशेष चर्चा और विमर्श के बाद इस प्रस्ताव पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने के पूर्व इसकी गहन और विस्तृत समीक्षा के लिए एक पांच सदस्यीय "ग्रुप ऑफ मिनिस्टर" गठित करने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया.

जारी अधिसूचना की कॉपी

कैबिनेट के उसी फैसले के आलोक में आज सोमवार को झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में शामिल मंत्रियों के नाम की अधिसूचना जारी कर दी. इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में राधाकृष्ण किशोर को अध्यक्ष बनाया गया है जबकि सदस्य के रूप में मंत्री दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा,संजय प्रसाद यादव और दीपिका पांडेय सिंह का नाम शामिल है.

आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में सारंडा वन क्षेत्र को पर्यावरण के दृष्टिकोण से संरक्षित करने और इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय समूहों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन, उनकी रूढ़िवादी परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए संरक्षण और विकास का संतुलित दृष्टिकोण हुए उक्त समिति संबंधित क्षेत्र का स्थल भ्रमण कर और सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी.