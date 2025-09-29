सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर गठित, अधिसूचना जारी
झारखंड में सारंडा वन्य प्राणी आश्रयणी बनाने को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन कर दिया गया है.
Published : September 29, 2025 at 11:34 PM IST
रांची: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा के जंगल के कायाकल्प की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है. सारंडा वन क्षेत्र में 575.1941 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सारंडा वन्य प्राणी आश्रयणी (Saranda wild life Sanctuary) बनाने का प्रस्ताव 24 सितंबर के कैबिनेट की बैठक में विचार के लिए लाया गया था.
इस मामले में संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों से विशेष चर्चा और विमर्श के बाद इस प्रस्ताव पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने के पूर्व इसकी गहन और विस्तृत समीक्षा के लिए एक पांच सदस्यीय "ग्रुप ऑफ मिनिस्टर" गठित करने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया.
कैबिनेट के उसी फैसले के आलोक में आज सोमवार को झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में शामिल मंत्रियों के नाम की अधिसूचना जारी कर दी. इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में राधाकृष्ण किशोर को अध्यक्ष बनाया गया है जबकि सदस्य के रूप में मंत्री दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा,संजय प्रसाद यादव और दीपिका पांडेय सिंह का नाम शामिल है.
आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में सारंडा वन क्षेत्र को पर्यावरण के दृष्टिकोण से संरक्षित करने और इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय समूहों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन, उनकी रूढ़िवादी परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए संरक्षण और विकास का संतुलित दृष्टिकोण हुए उक्त समिति संबंधित क्षेत्र का स्थल भ्रमण कर और सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी.
इस अधिसूचना में यह भी उल्लेखित है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अनुसूचित जाति,जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा उक्त ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमिटी को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा. साथ ही समिति के सभी सदस्यों के प्रोटोकॉल संबंधित अन्य व्यवस्थाएं संबंधित जिले के डीसी और वरीय पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक करेंगे.
'सारंडा संरक्षण के साथ आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता'
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सदस्य ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में गठित पांच सदस्यीय समिति मंगलवार 30 सितंबर को सारंडा जंगल का दौरा करेगी. इस दौरे का उद्देश्य केवल न्यायालय के आदेश का पालन करना ही नहीं बल्कि स्थानीय जनजातीय समुदायों के साथ रायशुमारी कर उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना भी है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने से यहां के आदिवासी समाज की आजीविका, परंपरागत जीवनशैली और सांस्कृतिक धरोहर पर गहरा असर पड़ सकता है. बिरहोर जैसे विलुप्तप्राय समुदायों का अस्तित्व पूरी तरह जंगल पर निर्भर है, ऐसे में उनकी सुरक्षा और अधिकारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. सरकार की प्रतिबद्धता है कि पर्यावरण संरक्षण और जनजीवन के बीच संतुलन कायम रहे, ताकि विकास और संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकें.
