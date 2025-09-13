ETV Bharat / state

वॉयस ऑफ डॉक्टर्स सीजन 3: डॉक्टर्स की संगीत प्रतिभा को मंच देने के लिए होगा ग्लोबल सिंगिंग कॉम्पिटिशन

वॉयस ऑफ डॉक्टर्स आयोजक समिति के चेयरमैन डॉ. जितेंद्र एस. मक्कड़ ने बताया कि इसमें विश्वभर से 7 हजार से ज्यादा डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है. इस सीजन का ग्रैंड फिनाले 20 सितंबर को दुबई के एग्जीबिशन सेंटर, एक्सपो सिटी में आयोजित होगा, जिसमें संगीत जगत की लोकप्रिय हस्तियां विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी. इस अवसर पर प्रमुख आकर्षण प्रसिद्ध गायक शान का कॉन्सर्ट होगा, जिसमें वे लगातार दो घंटे प्रस्तुति देंगे. हस्तियों में ख्यातिप्राप्त भारतीय गायक पद्मश्री अनुराधा पौडवाल और पद्मश्री सुरेश वाडेकर भी शामिल होंगे.

जयपुर: डॉक्टर्स की संगीत प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से ग्लोबल सिंगिंग कॉम्पिटिशन 'वॉयस ऑफ डॉक्टर्स सीजन-3' का आयोजन किया जा रहा है. ग्रैंड फिनाले में प्रसिद्ध गायक शान का कॉन्सर्ट होगा, जिसमें उनकी 2 घंटे की प्रस्तुति होगी. इस वर्ष 'वॉयस ऑफ डॉक्टर्स' सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले 20 सितंबर को दुबई में होगा.

डॉ. मक्कड़ ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य विश्वभर के डॉक्टर्स की संगीत प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने और मेडिकल कम्युनिटी के बीच एकता, रचनात्मकता और तनाव से राहत की भावना को बढ़ावा देना है. इस मंच के माध्यम से डॉक्टरों को संगीत के प्रति अपने जुनून को पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने की प्रेरणा भी मिलती है, ताकि वे न केवल अपने अंदर की भावनाओं को उजागर कर सकें, बल्कि कार्य के तनाव से भी राहत पा सकें.

वॉयस ऑफ डॉक्टर्स संयोजक एवं आयोजक समिति के सचिव डॉ. सौरभ जैन ने बताया कि पहले सीजन की तरह ही यह प्रतिष्ठित आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित किया जाएगा. इसके लिए 'डॉक्स सीएमई' ऐप पर बनाया गया है. ऐप पर पहले से ही 1.60 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं. इस कॉम्पिटिशन को तीन आयु वर्गों - अंडर 40, 40-55 वर्ष और 55 से ज्यादा आयु वर्ग में बांटा गया है.

विजेताओं का चयन बॉलीवुड की विशेष जूरी द्वारा किया जाएगा. प्रतिभागियों के ऑडिशन पहले ही हो चुके हैं. जूरी द्वारा प्रत्येक श्रेणी से चयनित 5 परफॉर्मर्स ग्रैंड फिनाले में प्रतिस्पर्धा करेंगे. कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं और रनर-अप्स को पुरस्कार और आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स प्रदान किए जाएंगे. डॉ. गौरव जैन ने बताया कि वॉयस ऑफ डॉक्टर्स के दो सफल सीजन के बाद यह तीसरा सीजन और भी बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला है. प्रतिभागी डॉक्टर्स के लिए जूरी की ओर से म्यूजिक मेंटर्स भी नियुक्त किए गए हैं, जो उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण और कंसल्टेंसी भी प्रदान कर रहे हैं. इस कार्यक्रम में आम जनता भी शामिल हो सकती है.