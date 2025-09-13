संतकबीरनगर में युवती को बंधक बनाकर लूट, दिनदहाड़े तीन नकाबपोश घर में घुसे, नकदी-जेवर लेकर फरार
संतकबीरनगर में दिनदहाड़े दो गांव में चोरी की घटना से ग्रामीण दहशत में हैं. पुलिस ने तीन टीमों का गठन किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 9:45 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 10:12 PM IST
संतकबीरनगर : कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े हुई लूट से लोग दशहत में हैं. अमावां-निमावां गांव में नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जबकि चगेरा-मगेरा गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया. सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में लगी है.
अमावां-निमावां गांव में तीन बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवती को बंधक बना लिया. बदमाशों ने चाकू की नोक पर घर में रखे नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लूट लिए. युवती ने जब लूट का विरोध किया, तो बदमाशों ने उसके सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
अस्पताल में भर्ती युवती ने बताया, सुबह 10 बजे के आसपास मुंह बांधे तीन युवक घर में घुस आए. उन्होंने पहले चाकू का डर दिखाया, विरोध किया तो सिर पर मटका से मारा. चोट लगने से बेहोश हो गई. लुटेरों ने युवती के हाथ-पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया.
आसपास के लोगों ने बदमाशों को भागता देखा तो शक हुआ. युवती के घर पहुंचे तो सारा सामान बिखरा पड़ा था. जबकि युवती एक कमरे में बेसुध पड़ी थी. पड़ोसियों ने युवती के परिजनों को घटना की सूचना दी. परिजनों ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया, पीड़िता और परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली गई है. मामले की जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है.
दूसरी घटना चगेरा-मगेरा गांव की है. चोरों ने एक घर से लाखों की चोरी को अंजाम दिया. दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने पर एएसपी सुशील कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया, बदमाशों को पकड़ने के लिए एसओजी और सर्विलांस की तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
