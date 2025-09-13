ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में युवती को बंधक बनाकर लूट, दिनदहाड़े तीन नकाबपोश घर में घुसे, नकदी-जेवर लेकर फरार

संतकबीरनगर में दिनदहाड़े दो गांव में चोरी की घटना से ग्रामीण दहशत में हैं. पुलिस ने तीन टीमों का गठन किया है.

घर में बिखरा पड़ा सामान.
घर में बिखरा पड़ा सामान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 9:45 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 10:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संतकबीरनगर : कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े हुई लूट से लोग दशहत में हैं. अमावां-निमावां गांव में नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जबकि चगेरा-मगेरा गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया. सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में लगी है.

अमावां-निमावां गांव में तीन बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवती को बंधक बना लिया. बदमाशों ने चाकू की नोक पर घर में रखे नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लूट लिए. युवती ने जब लूट का विरोध किया, तो बदमाशों ने उसके सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

बदमाशों ने युवती को बंधक बनाकर की लूट. (Photo Credit; ETV Bharat)

अस्पताल में भर्ती युवती ने बताया, सुबह 10 बजे के आसपास मुंह बांधे तीन युवक घर में घुस आए. उन्होंने पहले चाकू का डर दिखाया, विरोध किया तो सिर पर मटका से मारा. चोट लगने से बेहोश हो गई. लुटेरों ने युवती के हाथ-पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया.

आसपास के लोगों ने बदमाशों को भागता देखा तो शक हुआ. युवती के घर पहुंचे तो सारा सामान बिखरा पड़ा था. जबकि युवती एक कमरे में बेसुध पड़ी थी. पड़ोसियों ने युवती के परिजनों को घटना की सूचना दी. परिजनों ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया, पीड़िता और परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली गई है. मामले की जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है.

दूसरी घटना चगेरा-मगेरा गांव की है. चोरों ने एक घर से लाखों की चोरी को अंजाम दिया. दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने पर एएसपी सुशील कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया, बदमाशों को पकड़ने के लिए एसओजी और सर्विलांस की तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : बुलंदशहर में छत पर सो रहे हलवाई की गला रेतकर हत्या, ड्रेनेज पाइप से खून बहता मां ने देखा, शव देख पत्नी हुई बेहोश

Last Updated : September 13, 2025 at 10:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SANTKABIR NAGAR NEWSTHEFT IN SANTKABIR NAGARUP CRIMEयुवती को बंधक बनाकर लूटSANTKABIR NAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.