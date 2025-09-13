ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में युवती को बंधक बनाकर लूट, दिनदहाड़े तीन नकाबपोश घर में घुसे, नकदी-जेवर लेकर फरार

घर में बिखरा पड़ा सामान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 13, 2025 at 9:45 PM IST | Updated : September 13, 2025 at 10:12 PM IST

संतकबीरनगर : कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े हुई लूट से लोग दशहत में हैं. अमावां-निमावां गांव में नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जबकि चगेरा-मगेरा गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया. सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में लगी है. अमावां-निमावां गांव में तीन बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवती को बंधक बना लिया. बदमाशों ने चाकू की नोक पर घर में रखे नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लूट लिए. युवती ने जब लूट का विरोध किया, तो बदमाशों ने उसके सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बदमाशों ने युवती को बंधक बनाकर की लूट. (Photo Credit; ETV Bharat) अस्पताल में भर्ती युवती ने बताया, सुबह 10 बजे के आसपास मुंह बांधे तीन युवक घर में घुस आए. उन्होंने पहले चाकू का डर दिखाया, विरोध किया तो सिर पर मटका से मारा. चोट लगने से बेहोश हो गई. लुटेरों ने युवती के हाथ-पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया.

Last Updated : September 13, 2025 at 10:12 PM IST