लखीमपुर खीरी में स्कूल से लौट रही बच्ची को तेंदुए ने मार डाला, चाची के सामने गन्ने के खेत में उठा ले गया, शोर मचाने पर भागा

लखीमपुर खीरी : उत्तर निघासन वन रेंज के रन नगर गांव में 9 साल की बच्ची को तेंदुए ने मार डाला. बच्ची अपनी चाची के साथ स्कूल से घर लौट रही थी. इसी दौरान गन्ने के खेत से अचानक तेंदुआ सामने आ गया और बच्ची का गला दबोचकर खेत में खींच ले गया. चाची ने शोर मचाया, तो आस-पास के लोग दौड़े और शोर मचाना शुरू किया.

इस पर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग गया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश में जुट गई. इससे पहले शारदानगर वन रेंज में 8 वर्षीय बच्ची और धौरहरा रेंज में खेत में काम कर रहे किसान को तेंदुआ ने शिकार बनाया था. बीते एक सप्ताह तीन लोगों की तेंदुए के हमले में जान चुकी है.

रोते हुए चाची ने कहा- मैं बचा नहीं पाई : रन नगर गांव के रहने वाले रंजीत सिंह की छोटी बेटी प्रीत कौर गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार की छात्रा थी. रंजीत सिंह की पत्नी का निधन करीब पांच साल पहले हो चुका है. चाची परमजीत कौर ने बताया, गुरुवार को वह दवा लेने गई थीं, तभी स्कूल की छुट्टी हो गई. भतीजी प्रीत कौर ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी. दवा लेकर लौटते समय रास्ते में अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया. रोते हुए कहा कि मैं बचा नहीं पाई.

वन विभाग को पहले भी दी गई थी सूचना : ग्राम प्रधान चरनजीत सिंह ने बताया, पिछले कई दिनों से ग्रामीणों ने तेंदुए की आवाजाही देखी थी. गांव वालों ने बार-बार वन विभाग को सूचना दी थी, लेकिन विभाग ने पिंजरा लगाने या निगरानी बढ़ाने की कोई कार्रवाई नहीं की. अगर समय रहते विभाग ने कदम उठाया होता तो यह मासूम आज जिंदा होती.