लखीमपुर खीरी में स्कूल से लौट रही बच्ची को तेंदुए ने मार डाला, चाची के सामने गन्ने के खेत में उठा ले गया, शोर मचाने पर भागा
बच्ची स्कूल में छुट्टी होने के बाद चाची के साथ घर लौट रही थी. अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 9:20 PM IST
लखीमपुर खीरी : उत्तर निघासन वन रेंज के रन नगर गांव में 9 साल की बच्ची को तेंदुए ने मार डाला. बच्ची अपनी चाची के साथ स्कूल से घर लौट रही थी. इसी दौरान गन्ने के खेत से अचानक तेंदुआ सामने आ गया और बच्ची का गला दबोचकर खेत में खींच ले गया. चाची ने शोर मचाया, तो आस-पास के लोग दौड़े और शोर मचाना शुरू किया.
इस पर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग गया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश में जुट गई. इससे पहले शारदानगर वन रेंज में 8 वर्षीय बच्ची और धौरहरा रेंज में खेत में काम कर रहे किसान को तेंदुआ ने शिकार बनाया था. बीते एक सप्ताह तीन लोगों की तेंदुए के हमले में जान चुकी है.
रोते हुए चाची ने कहा- मैं बचा नहीं पाई : रन नगर गांव के रहने वाले रंजीत सिंह की छोटी बेटी प्रीत कौर गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार की छात्रा थी. रंजीत सिंह की पत्नी का निधन करीब पांच साल पहले हो चुका है. चाची परमजीत कौर ने बताया, गुरुवार को वह दवा लेने गई थीं, तभी स्कूल की छुट्टी हो गई. भतीजी प्रीत कौर ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी. दवा लेकर लौटते समय रास्ते में अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया. रोते हुए कहा कि मैं बचा नहीं पाई.
वन विभाग को पहले भी दी गई थी सूचना : ग्राम प्रधान चरनजीत सिंह ने बताया, पिछले कई दिनों से ग्रामीणों ने तेंदुए की आवाजाही देखी थी. गांव वालों ने बार-बार वन विभाग को सूचना दी थी, लेकिन विभाग ने पिंजरा लगाने या निगरानी बढ़ाने की कोई कार्रवाई नहीं की. अगर समय रहते विभाग ने कदम उठाया होता तो यह मासूम आज जिंदा होती.
थोड़ी दूरी पर मवेशी को बनाया शिकार : ग्रामीण ओमकार सिंह ने बताया कि बच्ची पर हमले के बाद तेंदुए ने थोड़ी दूर पर एक मवेशी को भी मार डाला, जिससे यह स्पष्ट है कि तेंदुआ आसपास ही घूम रहा है. लगातार हो रहे इन हमलों से गांव में भय और दहशत का माहौल है. वन विभाग जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई करे और गांव के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए.
बढ़ाई गई गश्त : उत्तर निघासन वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में तेंदुए के हमले से बच्ची की मौत की पुष्टि हुई है. तेंदुए की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आस-पास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है.
रेंजर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि परिजनों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी. हमारी प्राथमिकता है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए ताकि और किसी जान का नुकसान न हो.
