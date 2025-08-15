ETV Bharat / state

छत पर कपड़े सुखाने गई युवती की बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत, ग्रामीणों ने शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन

खेतड़ी में एक युवती छत पर कपड़े सुखाने गई थी. इस दौरान बिजली लाइन से लगे करंट की वजह से उसकी मौत हो गई.

प्रदर्शन के दौरान जमा लोग (ETV Bharat Khetri)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2025 at 6:37 PM IST

खेतड़ी (झुंझुनू): खेतड़ी उपखंड के बबाई में करंट लगने से एक युवती की मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और युवती का शव पावर हाउस के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया. खेतड़ी डीएसपी जुल्फिकार अली ने बताया कि करंट लगने की सूचना पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना के चलते ग्रामीण धरने पर बैठ गए. पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया. हालांकि ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे.

मुस्कान (22) पुत्री रसीद खान, चार बहन-भाइयों में सबसे बड़ी थी, जिसकी जनवरी में शादी होने वाली थी. वह दोपहर करीब 3 बजे अपने मकान की छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी. इस दौरान जब वह कपड़े सुखाने लगी, तो घर के ऊपर से गुजर रही 33 केवी बिजली की लाइन के सम्पर्क में आ गई. बिजली लाइन के छूते ही मुस्कान बुरी तरह झुलस गई. शोर-शराबा होने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और करंट से झुलसी युवती को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल ले गए. इस दौरान डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन मुस्कान ने दम तोड़ दिया.

शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई: घटना की सूचना पर अस्पताल में काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि बिजली लाइन को ऊंचा करने के लिए विभाग को पूर्व में कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन लटकते बिजली के तारों को ठीक करने को लेकर विभाग ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए. बिजली के तार लटके होने के कारण हादसा होने का अंदेशा बना हुआ था.

ये है ग्रामीणों की मांगें: इस दौरान ग्रामीण पावर हाउस के सामने युवती के शव को लेकर धरने पर बैठ गए. उन्होंने विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की. डीएसपी जुल्फिकार अली, थानाधिकारी जयप्रकाश मौके पर पंहुचे तथा ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे. पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी, सुनील कुमार नायक, इमरान कुरैशी, विष्णु नायक, इमरान तंवर, सतपाल खटाना, प्रदीप कुमार, रामौतार सैनी सहित अनेक लोग मौके पर मौजूद थे.

