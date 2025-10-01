दिल्ली के नरेला में खाने के पैसे मांगने पर फूड डिलीवरी ब्वॉय से गाली गलौज, PCR टीम के सामने आरोपी ने किया हंगामा, हुआ ये एक्शन
पुलिस फिलहाल मामले में जांच कर रही है. फूड डिलीवरी ब्वॉय ने खाने के पैसे ना देने और बदसलूकी करने की शिकायत दी थी.
Published : October 1, 2025 at 9:42 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला में एक डिलीवरी एजेंट के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि फूड डिलीवरी के बाद पेमेंट मांगने पर एक फ़ूड डिलीवरी एजेंट के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया.
आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने कहा, "यह घटना ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय से संबंधित नहीं थी, 29 सितंबर को रात लगभग 9:50 बजे, एक डिलीवरी बॉय के साथ विवाद की सूचना मिली थी. पीसीआर टीम शांति अपार्टमेंट पहुंची, जहां डिलीवरी बॉय ने बताया कि उन लोगों ने खाना ऑर्डर किया था, उन्हें कमरे में बुलाया गया, पैकेट लिया गया और उसके मना करने के बावजूद उसे खोला गया और बिना भुगतान किए खाना शुरू कर दिया. जब पीसीआर टीम ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन्होंने गाली-गलौज की. दोषी व्यक्ति नशे में था, इसलिए पुलिस कर्मचारी उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसके शरीर में शराब की पुष्टि हुई. डिलीवरी बॉय ने शिकायत दर्ज नहीं कराने का फैसला किया, इसलिए मामला सुलझ गया और कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई"
क्या है पूरा मामला
पीटीआई के मुताबिक बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला में शराब में धुत्त एक शख्स ने एक डिलीवरी एजेंट को परेशान किया और उससे खाने का ऑर्डर छीन लिया. पुलिस ने बताया कि शिकायत के अनुसार, 29 सितंबर को दो लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और जब डिलीवरी एजेंट आया, तो उन्होंने उसे गालियां दीं, ऑर्डर छीन लिया और पैसे देने से इनकार कर दिया.
डिलीवरी एजेंट अर्जुन की कॉल पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पुलिस को एक नशे में धुत व्यक्ति मिला, जिसकी पहचान बाद में पेशे से टीचर ऋषि कुमार के रूप में हुई.
पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तरी) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि युवक ने पुलिस के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें जबरन मेडिकल जांच करवानी पड़ी, जिसमें पुष्टि हुई कि वह शराब के नशे में थे. उन्होंने बताया कि अस्पताल में उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोप ने अपना नाम 'राम कुमार' बताया. डीसीपी ने बताया कि अर्जुन उस समय औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करा सके क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था.
पुलिस के मुताबिक डिलीवरी एजेंट ने किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया है. ऐसे में पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है.
