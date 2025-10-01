ETV Bharat / state

दिल्ली के नरेला में खाने के पैसे मांगने पर फूड डिलीवरी ब्वॉय से गाली गलौज, PCR टीम के सामने आरोपी ने किया हंगामा, हुआ ये एक्शन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला में एक डिलीवरी एजेंट के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि फूड डिलीवरी के बाद पेमेंट मांगने पर एक फ़ूड डिलीवरी एजेंट के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया.

आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने कहा, "यह घटना ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय से संबंधित नहीं थी, 29 सितंबर को रात लगभग 9:50 बजे, एक डिलीवरी बॉय के साथ विवाद की सूचना मिली थी. पीसीआर टीम शांति अपार्टमेंट पहुंची, जहां डिलीवरी बॉय ने बताया कि उन लोगों ने खाना ऑर्डर किया था, उन्हें कमरे में बुलाया गया, पैकेट लिया गया और उसके मना करने के बावजूद उसे खोला गया और बिना भुगतान किए खाना शुरू कर दिया. जब पीसीआर टीम ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन्होंने गाली-गलौज की. दोषी व्यक्ति नशे में था, इसलिए पुलिस कर्मचारी उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसके शरीर में शराब की पुष्टि हुई. डिलीवरी बॉय ने शिकायत दर्ज नहीं कराने का फैसला किया, इसलिए मामला सुलझ गया और कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई"

क्या है पूरा मामला

पीटीआई के मुताबिक बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला में शराब में धुत्त एक शख्स ने एक डिलीवरी एजेंट को परेशान किया और उससे खाने का ऑर्डर छीन लिया. पुलिस ने बताया कि शिकायत के अनुसार, 29 सितंबर को दो लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और जब डिलीवरी एजेंट आया, तो उन्होंने उसे गालियां दीं, ऑर्डर छीन लिया और पैसे देने से इनकार कर दिया.