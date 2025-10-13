ऊर्जा मंत्री के काफिले में चल रही एस्कॉर्ट से बालक को लगी टक्कर, गाड़ी भी पलटी
मंत्री हीरालाल नागर के काफिले में चल रहे एस्कॉर्ट वाहन से 5 साल के बालक को टक्कर लग गई. गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी.
Published : October 13, 2025 at 1:56 PM IST
कोटा/टोंक: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा से जयपुर रविवार रात को जा रहे थे. इस दौरान टोंक जिले के देवली थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर उनके काफिले में चल रहे एस्कॉर्ट वाहन से दुर्घटना होना सामने आया है. इस दुर्घटना में 5 साल के बालक को टक्कर लग गई. इस दौरान एस्कॉर्ट ने बालक को बचाने की काफी कोशिश की, जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना के बाद बालक को कोटा रेफर किया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है.
टोंक जिले के पुलिस उपअधीक्षक देवली राम सिंह का कहना है कि यह दुर्घटना रविवार रात को दिल्ली थाना इलाके के गोपीपुरा में हुई. जिस जगह पर दुर्घटना हुई है, वहां पर कोई कट भी नहीं है. मंत्री हीरालाल नागर का काफिला काफी आगे निकल गया था, लेकिन पीछे चल रही टोंक जिले की एस्कॉर्ट के सामने अचानक से यह बच्चा आ गया. इसको बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई.
हालांकि, बच्चे के भी चोट इसमें लगी है. यह बच्चा गोपीपुरा गांव निवासी 5 वर्षीय के हिमांशु धाकड़ है, जिसे कोटा उपचार के लिए रेफर किया गया. घटना के दौरान मंत्री हीरालाल नागर का काफिला काफी देर रुक रहा और उन्होंने बच्चे को कोटा उपचार के लिए भिजवाया. फिलहाल, बालक के परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है. उनका कहना है कि वह पहले इलाज कर रहे हैं. बाद में शिकायत देंगे.
डीएसपी राम सिंह का कहना है कि टोंक पुलिस लाइन से मंत्री हीरालाल नागर के लिए एस्कॉर्ट भेजी गई थी. यह एस्कॉर्ट वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें सहायक उपनिरीक्षक मुंशी राम, कॉन्स्टेबल रामदयाल, रामदयाल गंगाराम और चालक मनराज गुर्जर के भी चोट आ गई है. दूसरी तरफ इस दुर्घटना के बाद मंत्री हीरालाल नागर ने अपना काफिला रोका. दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को फोन कर उचित उपचार के निर्देश दिए. घायल बच्चे हिमांशु धाकड़ के उपचार के लिए अपने कोटा ऑफिस का स्टाफ भेजा. एमबीएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा भी इसके बाद स्वयं हॉस्पिटल पहुंच गए.