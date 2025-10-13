ETV Bharat / state

ऊर्जा मंत्री के काफिले में चल रही एस्कॉर्ट से बालक को लगी टक्कर, गाड़ी भी पलटी

Published : October 13, 2025

कोटा/टोंक: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा से जयपुर रविवार रात को जा रहे थे. इस दौरान टोंक जिले के देवली थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर उनके काफिले में चल रहे एस्कॉर्ट वाहन से दुर्घटना होना सामने आया है. इस दुर्घटना में 5 साल के बालक को टक्कर लग गई. इस दौरान एस्कॉर्ट ने बालक को बचाने की काफी कोशिश की, जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना के बाद बालक को कोटा रेफर किया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है. टोंक जिले के पुलिस उपअधीक्षक देवली राम सिंह का कहना है कि यह दुर्घटना रविवार रात को दिल्ली थाना इलाके के गोपीपुरा में हुई. जिस जगह पर दुर्घटना हुई है, वहां पर कोई कट भी नहीं है. मंत्री हीरालाल नागर का काफिला काफी आगे निकल गया था, लेकिन पीछे चल रही टोंक जिले की एस्कॉर्ट के सामने अचानक से यह बच्चा आ गया. इसको बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. पढ़ें : जैसलमेर बॉर्डर के पास पलटी सेना की जिप्सी, मेजर शहीद और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत चार घायल