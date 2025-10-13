ETV Bharat / state

ऊर्जा मंत्री के काफिले में चल रही एस्कॉर्ट से बालक को लगी टक्कर, गाड़ी भी पलटी

मंत्री हीरालाल नागर के काफिले में चल रहे एस्कॉर्ट वाहन से 5 साल के बालक को टक्कर लग गई. गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी.

Deoli Police Station
पुलिस थाना देवली (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा/टोंक: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा से जयपुर रविवार रात को जा रहे थे. इस दौरान टोंक जिले के देवली थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर उनके काफिले में चल रहे एस्कॉर्ट वाहन से दुर्घटना होना सामने आया है. इस दुर्घटना में 5 साल के बालक को टक्कर लग गई. इस दौरान एस्कॉर्ट ने बालक को बचाने की काफी कोशिश की, जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना के बाद बालक को कोटा रेफर किया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है.

टोंक जिले के पुलिस उपअधीक्षक देवली राम सिंह का कहना है कि यह दुर्घटना रविवार रात को दिल्ली थाना इलाके के गोपीपुरा में हुई. जिस जगह पर दुर्घटना हुई है, वहां पर कोई कट भी नहीं है. मंत्री हीरालाल नागर का काफिला काफी आगे निकल गया था, लेकिन पीछे चल रही टोंक जिले की एस्कॉर्ट के सामने अचानक से यह बच्चा आ गया. इसको बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई.

पढ़ें : जैसलमेर बॉर्डर के पास पलटी सेना की जिप्सी, मेजर शहीद और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत चार घायल

हालांकि, बच्चे के भी चोट इसमें लगी है. यह बच्चा गोपीपुरा गांव निवासी 5 वर्षीय के हिमांशु धाकड़ है, जिसे कोटा उपचार के लिए रेफर किया गया. घटना के दौरान मंत्री हीरालाल नागर का काफिला काफी देर रुक रहा और उन्होंने बच्चे को कोटा उपचार के लिए भिजवाया. फिलहाल, बालक के परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है. उनका कहना है कि वह पहले इलाज कर रहे हैं. बाद में शिकायत देंगे.

डीएसपी राम सिंह का कहना है कि टोंक पुलिस लाइन से मंत्री हीरालाल नागर के लिए एस्कॉर्ट भेजी गई थी. यह एस्कॉर्ट वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें सहायक उपनिरीक्षक मुंशी राम, कॉन्स्टेबल रामदयाल, रामदयाल गंगाराम और चालक मनराज गुर्जर के भी चोट आ गई है. दूसरी तरफ इस दुर्घटना के बाद मंत्री हीरालाल नागर ने अपना काफिला रोका. दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को फोन कर उचित उपचार के निर्देश दिए. घायल बच्चे हिमांशु धाकड़ के उपचार के लिए अपने कोटा ऑफिस का स्टाफ भेजा. एमबीएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा भी इसके बाद स्वयं हॉस्पिटल पहुंच गए.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEERALAL NAGAR CONVOYFIVE YEAR OLD BOY WAS HITACCIDENT IN DEOLI TONKTONK ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'एक हद तक सच स्वीकार किया', ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर चिदंबरम के बयान पर SGPC की प्रतिक्रिया

क्या दामाद को मिल सकता है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा? जानें क्या कहता है कानून?

जयपुर में नए कानूनों पर प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे अमित शाह, 8000 करोड़ की सौगातें भी मिलेंगी

25 से 35 साल की महिलाएं बन रहीं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार, जानें कारण और कैसे करें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पुरुषों में भी बढ़ रहा खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.