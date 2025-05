ETV Bharat / state

Delhi Fire: फैक्ट्री में लगी भीषण आग, ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग हुई जमींदोज, देखें VIDEO - FIRE INCIDENT IN DELHI

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 24, 2025 at 2:31 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 2:46 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. आए दिन कही न कही आग लगने से जान सहित लाखों के माल जलने की खबरें आ रही है. ताजा मामला दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में आग लगने का है. जहां आज यानि शनिवार को सुबह 5 बजे एक फैक्ट्री में आग लग गई. जिसके बाद ब्लास्ट से पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई. मौके पर दमकल विभाग की 17 से 18 गाड़ियों ने पहुंच कर आग पर काबू पाया. आग इतनी भंयकर की थी कि फैक्ट्री में रखा लाखों करोड़ों का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया और बिल्डिंग भी गिरकर जमीदोज हो गई . हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है. फैक्ट्री में भीषण आग (etv bharat)

