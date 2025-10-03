ETV Bharat / state

नोएडा में गैस सिलेंडर लीक होने से मकान में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे

फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर करीब आधे घंटे में काबू पाया गया. हादसे में 5 लोग झुलस गए. जिनका इलाज चल रहा है.

NOIDA HOUSE FIRE DUE TO GAS LEAK
नोएडा में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, 5 लोग झुलसे (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2025 at 11:56 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेज दो थानाक्षेत्र स्थित भंगेल गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से एक तीन मंजिला मकान में आग लग गई. ये हादसा पिलर नंबर 128 के सामने वाली गली में स्थित एक मकान की ऊपरी मंजिल पर शुक्रवार देर रात सिलिंडर में लीकेज होने के कारण आग लग गई. इस हादसे में पांच लोग झुलस गए. घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है.

फेज दो थाना प्रभारी ने बताया कि भंगेल गांव में नवीन तिवारी का तीन मंजिला मकान है. ऊपरी मंजिल पर 55 वर्षीय हरिमोहन परिवार के साथ रहते हैं. शुक्रवार रात आठ बजे के करीब जब परिवार के सभी सदस्य कमरे पर थे, तभी सिलेंडर में लीकेज से आग लग गई. लोगों का दम घुटने लगा.

आग इतनी तेजी से फैली कि हरिमोहन, उनकी 50 वर्षीय पत्नी राजकुमारी, बड़ा बेटा 25 वर्षीय सचिन, मझला बेटा 22 वर्षीय शिवम और छोटा बेटा 19 वर्षीय हिमांशु इसकी चपेट में आ गए.

आसपास के लोगों ने आग लगने की जानकारी अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस को दी. इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई. लोगों के मुताबिक सूचना मिलने के 12 मिनट के भीतर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची. कमरे के अंदर धुआं भरने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी हुई. सभी घायलों को टीम ने बाहर निकाला और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरु की.

करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया. आसपास की इमारतों और घरों में आग न फैले इसके लिए चारों तरफ पानी की बौछार की गई. पहली और दूसरी मंजिल पर भी कुछ लोग थे, जो आग लगते ही बाहर निकल आए. बताया जा रहा है कि घायलों में सबकी हालत सामान्य बताई जा रही है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आग का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर साझा भी किया. इस दौरान सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे और स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद रही.

आसपास के लोग भी सहमें: मकान की तीसरी मंजिल पर हरिमोहन व्यास रहते हैं, जब आग लगी तब अचानक से घर के अंदर फैल गई और कपड़े, फर्नीचर से लेकर अन्य सामान में आग लग गई. इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. घर के अंदर आग की लपटें व धुआं भर गया. इससे घर के अंदर परिवार के लोग फंस गए. आसपास के लोगों, पुलिस और अग्निशमन टीम की मदद से सभी को बाहर निकाला गया.

पुलिस का कहना है कि घायलों की हालत में सुधार है. आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहम गए.0 मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और पड़ोस में रहने वाले लोग भी घरों से निकल गए.

