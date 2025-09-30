ETV Bharat / state

भारत की जीत की खुशी मनाने पर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि थेकड़ा इलाके के शिवसागर में रहने वाले तौल सिंह चारण ने मुकदमा दर्ज करवाया है. इसमें बताया है कि वह भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहा था. इस दौरान नारे भी लग रहा था. इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले हर्षद खान और आफताब डंडे व पाइप लेकर आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

कोटाः भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल सोमवार रात को खेला गया और इसमें भारत ने जीत दर्ज की है. कोटा में इसी क्रिकेट मैच की खुशी मनाने को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया है. इसमें एक पड़ोसी ने दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है. पूरे मामले में उद्योग नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है फरियादी शराब के नशे में था.

उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर भाई चेतन और मां आई. उन्होंने बचाया, तब जाकर दोनों भाग गए. उसके शरीर और नाक पर चोट आई है. इस मामले में तौल सिंह की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसकी प्रारंभिक जांच में आया है कि तौल सिंह शराब के नशे में था. इसी के चलते घटना हुई है, मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच हैड कांस्टेबल कांस्टेबल प्रताप सिंह कर रहे हैं.

आरोप, नारेबाजी करते ही शुरू की मारपीटः चेतन सिंह चारण का कहना है कि उनका भाई तौल सिंह और वे शिवसागर इलाके में ही रहते हैं. देर रात को भारत मैच जीत गया था इस दौरान उनका छोटा भाई घर के गेट पर नारेबाजी कर रहा था. कुछ लोग सड़क पर पटाखे चला रहे थे. तौल सिंह नारेबाजी करने के बाद अंदर आ गया. इसके बाद पड़ोसी हर्षद और आफताब ने दरवाजा बजाया. उन्होंने अंदर जाकर उसकी मां को धक्का दे दिया और तौल सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी. चेतन सिंह ने बताया कि उसका घर थोड़ी दूर पर है, पत्नी ने शोर सुनकर घटना के बारे में बताया. इसके बाद चेतन ने अपने भाई को बचाया. चेतन ने बताया कि इसके बाद दोनों आरोपी भाग गए. पुलिस ने तौल सिंह का मेडिकल करवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.