भारत की जीत की खुशी मनाने पर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

क्रिकेट मैच की खुशी मनाने पर कोटा में मारपीट का मामला सामने आया है.

FIGHT BROKE OUT IN KOTA, ASIA CUP FINAL
उद्योग नगर थाना. (ETV Bharat kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
कोटाः भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल सोमवार रात को खेला गया और इसमें भारत ने जीत दर्ज की है. कोटा में इसी क्रिकेट मैच की खुशी मनाने को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया है. इसमें एक पड़ोसी ने दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है. पूरे मामले में उद्योग नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है फरियादी शराब के नशे में था.

उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि थेकड़ा इलाके के शिवसागर में रहने वाले तौल सिंह चारण ने मुकदमा दर्ज करवाया है. इसमें बताया है कि वह भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहा था. इस दौरान नारे भी लग रहा था. इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले हर्षद खान और आफताब डंडे व पाइप लेकर आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

पढ़ेंः थाने के बाहर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ मारपीट, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर भाई चेतन और मां आई. उन्होंने बचाया, तब जाकर दोनों भाग गए. उसके शरीर और नाक पर चोट आई है. इस मामले में तौल सिंह की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसकी प्रारंभिक जांच में आया है कि तौल सिंह शराब के नशे में था. इसी के चलते घटना हुई है, मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच हैड कांस्टेबल कांस्टेबल प्रताप सिंह कर रहे हैं.

आरोप, नारेबाजी करते ही शुरू की मारपीटः चेतन सिंह चारण का कहना है कि उनका भाई तौल सिंह और वे शिवसागर इलाके में ही रहते हैं. देर रात को भारत मैच जीत गया था इस दौरान उनका छोटा भाई घर के गेट पर नारेबाजी कर रहा था. कुछ लोग सड़क पर पटाखे चला रहे थे. तौल सिंह नारेबाजी करने के बाद अंदर आ गया. इसके बाद पड़ोसी हर्षद और आफताब ने दरवाजा बजाया. उन्होंने अंदर जाकर उसकी मां को धक्का दे दिया और तौल सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी. चेतन सिंह ने बताया कि उसका घर थोड़ी दूर पर है, पत्नी ने शोर सुनकर घटना के बारे में बताया. इसके बाद चेतन ने अपने भाई को बचाया. चेतन ने बताया कि इसके बाद दोनों आरोपी भाग गए. पुलिस ने तौल सिंह का मेडिकल करवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

