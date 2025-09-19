चूरू: अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीज युवती से मारपीट, मामला दर्ज
चूरू के सरदारशहर अस्पताल में भर्ती डेंगू पीड़ित मरीज के साथ महिला ने मारपीट की. घटना का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने मामला दर्ज किया.
चूरू: जिले के सरदारशहर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. राजकीय उपजिला अस्पताल में भर्ती डेंगू पीड़ित वार्ड 19 की 23 वर्षीय युवती खुशी मीणा के साथ अस्पताल के अंदर ही एक महिला द्वारा मारपीट की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
फोन कॉल से शुरू हुआ विवाद: थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. यह प्रकरण एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और इसकी जांच सरदारशहर डीएसपी सत्यनारायण गोदारा कर रहे हैं. थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता के भाई की और से दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है कि 14 सितंबर को खुशी मीणा के मोबाइल नंबर पर कमला सारण नामक महिला का फोन आया. उसने खुशी से बात करने की इच्छा जताई, लेकिन खुशी के भाई विशाल मीणा ने बताया कि खुशी की तबीयत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है. इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे कमला सारण अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंच गई.
अस्पताल के अंदर मारपीट: पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महिला जैसे ही अस्पताल पहुंची उसने खुशी मीणा को गालियां देनी शुरू कर दी और फर्नीचर के बकाया रुपए वापस मांगने लगी, जब विशाल मीणा ने कहा कि खुशी की तबीयत ठीक होते ही रुपए लौटा दिए जाएंगे तो कमला सारण नाराज हो गई और अस्पताल के बेड पर भर्ती खुशी मीणा के साथ मारपीट शुरू कर दी. इतना ही नहीं, महिला ने युवती के हाथ में लगी कैनुला भी निकाल दी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई.
पुलिस जांच जारी: मारपीट के दौरान पीड़िता मौके पर बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजनों और अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई विशाल मीणा ने सरदारशहर थाने में दर्ज करवाई है. थानाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
