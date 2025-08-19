अंबालाः हरियाणा के अंबाला के साहा में पुलिस टीम ने छापेमारी कर एक फर्जी नशा मुक्ति केंद्र का खुलासा किया है. पुलिस ने केंद्र से 23 युवकों को रेस्क्यू किया है. रेस्क्यू किए गए युवकों को अंबाला कैंट के नागरिक हॉस्पिटल लाया गया है, जहां उनका मेडिकल जांच किया गया. इन युवकों को उनके परिजनों को सौंपा जायेगा.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः साहा के थाना प्रभारी कर्मबीर सिंह ने बताया कि अंबाला के साहा खण्ड के गांव लंगर छलनी गांव में फर्जी नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने रेड की. वहां से 23 लोगों को मुक्त कराया गया. नशा मुक्ति केंद्र के संचालक के पास सेंटर चलाने का कोई भी दस्तावेज नहीं था. मौके से सेंटर चला रहे 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है. सेंटर संचालक पंजाब का रहने वाला है, जिनकी जांच की जा रही है. इस मामले में आगे की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग करेगा.

अंबाला में फर्जी नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ (Etv Bharat)

क्या बोले डिप्टी सिविल सर्जनः डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. मुकेश ने बताया कि रेस्क्यू किए गए युवकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. जो लोग नशा मुक्ति केंद्र से रेस्क्यू किए गए हैं, स्वास्थ्य जांच के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा. इस मामले को डीसी अंबाला के समक्ष रखा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अंबाला में फर्जी नशा मुक्ति केंद्र मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई फर्जी नशा मुक्ति केंद्र यहां पकड़े जा चुके हैं. इसके बावजूद प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं की. इस कारण यह धंधा तेजी से फल फूल रहा है.