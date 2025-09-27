ETV Bharat / state

नशे में टल्ली मास्टर जी गिरते पड़ते नाक मुंह तुड़वाकर पहुंचे स्कूल, परीक्षा हाल में फर्श पर सो गए

स्कूल में एक मास्टर साहब नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचे. इसके बाद अभिभावक स्कूल पहुंच गए और वीडियो बना लिया

नशे की हालत में स्कूल पहुंचा टीचर
नशे की हालत में स्कूल पहुंचा टीचर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

मंडी: जिला में नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूल गराड़ी गाड़ का एक वीडियो सोशल पर वायरल हो रहा है. वीडियो में लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल के हेडमास्टर टल्ली हालत में मदहोश होकर गिरे पड़े हैं. वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं और स्कूल हेडमास्टर बेसुध होकर फर्श पर गिरे हुए हैं. सिर और माथा बुरी तरह से फूटा हुआ है और जख्मों से खून बह रहा है.

वीडियो में स्कूल के क्लास रूम में लेटा हुआ शख्स अपना नाम जयराम बता रहा है. बच्चों का कहना है कि ये स्कूल के हेडमास्टर हैं. वहीं, जब वीडियो में दिख रहा शख्स कुछ भी बोल पाने में असमर्थ है. वीडियो में दिख रहा है कि जिसे स्कूल का हेडमास्टर कहा जा रहा है वो अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है. हाव भाव से लग रहा है कि किसी नशे का सेवन किया है. वहीं, स्कूल टीचर के शराब पीने की खबर सुनकर बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंच गए और अभिभावकों ने ये वीडियो बनााया है. उनका कहना है कि टीचर शराब के नशे में बुरी तरह से धुत्त है. बच्चों की परीक्षाएं स्कूल में चली हैं, लेकिन शिक्षक इस तरह से स्कूल आएंगे तो परीक्षाएं कैसे होंगी.

शिक्षक को निलंबित करने की मांग

वहीं, स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान गुशाल सिंह ने इस घटना की जानकारी पंचायत उप प्रधान संतोष कुमार को दी. पंचायत उप प्रधान मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, उन्होंने तुरंत खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और पुलिस को भी मामले के बारे में सूचित किया. पंचायत उप प्रधान संतोष कुमार का कहना है कि 'ये शिक्षक पहले भी कई बार शराब पीकर स्कूल आता रहा है और इसको लेकर कई बार विभाग में शिकायत भी की गई, लेकिन हर बार मामले को नजर अंदाज कर दिया गया. स्थानीय अभिभावकों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. ऐसे शिक्षक के रहते बच्चों का भविष्य खतरे में है. प्रशासन और सरकार से मांग है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे स्कूल से निलंबित कर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं. अभिभावकों की मांग है कि शिक्षक को निलंबित किया जाए. स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए.'

विभाग ने मांगी रिपोर्ट

ये मामला शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाहियों की ओर इशारा करता है, जहां शिकायतों के बावजूद भी विभाग की नींद नहीं खुलती. वहीं, उप जिला शिक्षा अधिकारी विजय गुप्ता ने बताया कि 'मामला विभाग के ध्यान में आया है. खंड शिक्षा अधिकारी चच्योट-2 को सारे मामले की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट भेजने को कहा गया है, जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. यदि शिक्षक दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. ऐसा कृत्य किसी भी सूरत में बर्दाशत के योग्य नहीं है.'

