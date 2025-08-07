कुरुक्षेत्र: सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. बदमाश पुलिस से बेखौफ होकर रोजाना वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला शांति नगर कॉलोनी से सामने आया है, जहां मंगलवार देर रात दर्जन पर हथियारबंद बदमाशों ने शांति नगर की टेका कॉलोनी में आतंक मचाया है. फिलहाल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
मार्केट में 1 घंटे तक मचाया उत्पात
स्थानीय निवासी सुमित ने बताया कि मंगलवार करीब रात 11:00 बजे अचानक से कई बाइक सवार बदमाश तेजधार हथियार अपने हाथों में लेकर मार्केट में आते हैं. इसके बाद बदमाश हमारे घर के नीचे खड़ी हुई बाइक और गाड़ियों को हथियारों से तोड़ना शुरू कर देते हैं. इतना ही नहीं, वहां मौजूद एक किराएदार पर भी उन्होंने हमला किया है. हालांकि गनीमत रही कि हमने अंदर से अपने घर के दरवाजे बंद किए हुए थे, जिससे हमारा बचाव हो गया.
पुलिस के जाने के बाद फिर लौटे, पीजी के लड़कों ने किया पथराव
उन्होंने आगे कहा कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर आती है और मुआयना करती है. करीब 1 घंटे तक बदमाशों ने मार्केट में आतंक मचाया है. पुलिस के आने के सूचना पर वो वहां से फरार हो जाते हैं. लेकिन बदमाश सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, पुलिस के जाने के बाद रात 1:00 बजे फिर से लौटकर आते हैं. लेकिन इस बार मार्केट में स्थित एक घर में संचालित पीजी के कुछ लड़कों द्वारा बदमाशों पर पथराव किया जाता है. इसके बाद वो वहां से रफू-चक्कर हो जाते हैं.
बिना नंबर प्लेट की बाइक और मुंह पर कपड़ा
स्थानीय निवासियों का कहना है कि सभी बदमाशों की बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी. कुछ बदमाशों ने अपने मुंह पर कपड़ा भी बांधा था, ताकि उनकी पहचान ना हो पाए. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
पुलिस पर भी उठे सवाल
इस बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस रात के समय गस्त नहीं करती, जिसके चलते ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
