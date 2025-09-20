ETV Bharat / state

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का दूसरा दिन: तीन स्तर पर जांच के बाद मिली अभ्यर्थियों को एग्जाम में एंट्री

जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की कतार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/बाड़मेर: प्रदेश में पहली बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए भर्ती परीक्षा ली जा रही है. इसके लिए क्वालिफिकेशन दसवीं पास रखी है, लेकिन करीब 75 फीसदी अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं. यही वजह है कि 53 हजार 749 पदों के लिए भर्ती परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. इनकी परीक्षा 6 पारियों में कराई जा रही है. फिर एआई तकनीक से जांच की जाएगी. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर दावों के चलते अभ्यर्थी उत्साह के साथ परीक्षा को देने पहुंच रहे हैं. परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को भी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदेश भर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा करा रहा है. परीक्षा में प्रत्येक पारी में करीब 4 लाख 11 हजार 843 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. 38 जिलों में हो रही परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. परीक्षा के पहले दिन अभ्यर्थियों की उपस्थिति 84.85 फीसदी रही. जयपुर में शनिवार को भी इसी तरह का उत्साह लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचते नजर आए. परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की फेस स्कैनिंग होते फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक होती है. ऐसे में अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में देरी नहीं दिखाई. पहले दिन के अनुभव के आधार पर नए अभ्यर्थी समय से पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंच गए. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई. पढ़ें: बेरोजगारी का आलम या सरकारी नौकरी की चाह: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा देने पहुंचे बीटेक एवं एमबीए डिग्री होल्डर