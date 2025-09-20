चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का दूसरा दिन: तीन स्तर पर जांच के बाद मिली अभ्यर्थियों को एग्जाम में एंट्री
कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा में पारदर्शिता के दावों के चलते दूसरे दिन भी अभ्यर्थी उत्साह के साथ परीक्षा देने पहुंचे.
September 20, 2025
जयपुर/बाड़मेर: प्रदेश में पहली बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए भर्ती परीक्षा ली जा रही है. इसके लिए क्वालिफिकेशन दसवीं पास रखी है, लेकिन करीब 75 फीसदी अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं. यही वजह है कि 53 हजार 749 पदों के लिए भर्ती परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. इनकी परीक्षा 6 पारियों में कराई जा रही है. फिर एआई तकनीक से जांच की जाएगी. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर दावों के चलते अभ्यर्थी उत्साह के साथ परीक्षा को देने पहुंच रहे हैं. परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को भी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदेश भर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा करा रहा है. परीक्षा में प्रत्येक पारी में करीब 4 लाख 11 हजार 843 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. 38 जिलों में हो रही परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. परीक्षा के पहले दिन अभ्यर्थियों की उपस्थिति 84.85 फीसदी रही. जयपुर में शनिवार को भी इसी तरह का उत्साह लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचते नजर आए. परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की फेस स्कैनिंग होते फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक होती है. ऐसे में अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में देरी नहीं दिखाई. पहले दिन के अनुभव के आधार पर नए अभ्यर्थी समय से पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंच गए. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई.
जयपुर के एक एग्जाम सेंटर के इंचार्ज हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है. बोर्ड ने पुख्ता व्यवस्था की है. केंद्र पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों का फेस रिकॉग्निशन हो रहा है. बायोमेट्रिक से थंब इंप्रेशन जांचा जा रहा है. वीक्षक आधार से अभ्यर्थियों को सर्टिफाइड कर रहे हैं. ड्रेस कोड का पालन किया जा रहा है. लगभग सभी अभ्यर्थी ड्रेस कोड में आए हैं. इक्का दुक्का अभ्यर्थियों के जींस की समस्या आई. उनकी गहन जांच कर प्रवेश दिया गया.
सेंटर इंचार्ज हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि इंटरनेट कनेक्टिीविटी की थोड़ी समस्या आ रही है. फिर भी 9:00 बजे तक पहुंचने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में ले लिया गया. ठीक 9:00 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया. अभ्यर्थी की आईडी जांचने के बाद उन्हें कक्षा कक्ष में भेजा गया. जिनके थंब इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, उन्हें अलग रोका और दोबारा थंब इंप्रेशन लेने का प्रयास किया गया.
बाड़मेर में 19 केंद्रों पर परीक्षा: उधर, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शनिवार सुबह 10:00 बजे प्रथम पारी की परीक्षा 19 केंद्रों पर शुरू हुई.परीक्षा से एक घंटे पहले केंद्रों पर प्रवेश बंद कर दिया गया. परीक्षार्थियों को गहन जांच के बाद एंट्री दी गई. 3 दिवसीय परीक्षा के पहले दिन शुक्रवार को प्रथम पारी में 88.24 एवं द्वितीय पारी 90.17 फीसदी अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा समन्वयक एवं एडीएम राजेन्द्रसिंह चांदावत ने बताया कि जिले में 19 केंद्रों पर 21 सितंबर तक प्रतिदिन दो पारियों में परीक्षा होगी. केंद्र पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के पहचान पत्र की फोटो और एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक जांच के बाद प्रवेश दिया गया.