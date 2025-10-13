ETV Bharat / state

सुजीत सिन्हा गिरोह के साथ रांची पुलिस का एनकाउंटर ,एक अपराधी को गोली लगी

रांची में पुलिस और सुजीत सिन्हा गिरोह के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया, दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया.

POLICE ENCOUNTER IN RANCHI
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस की टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 7:54 AM IST

रांचीः सोमवार सुबह रांची के बालसिरिंग के पास सुजीत सिन्हा गैंग के अपराधियो के साथ पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि मौके से अन्य दो अपराधियो को गिरफ्तार किया गया. पुलिस नें मुठभड वाले स्थान से तीन हथियार बी बरामद किए हैं.

अपराधी मोनू राय के घर की थी फायरिंग

रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रहने वाले अपराधी मोनू राय के घर पर फायरिंग करने वाले अपराधियों के साथ रांची पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में रांची पुलिस की गोली से आफताब नाम का अपराधी घायल हुआ है , वहीं सोनू सहित एक अन्य अपराधी पकड़ा गया है. गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने ही सुजीत सिन्हा के इशारे पर डोरंडा में मोनू राय के घर के बाहर फायरिंग की थी.

कैसे मिली सफलता

रांची में हुई इस मुठभेड को पुलिस की सफलता माना जा सकता है. दरअसल राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ बडी कार्यवाई के बाद पुलिस नें कुख्यात सुजीत सिन्हा गिरोह पर दबीश डालना शुरु कर दिया है. रांची एससपी राकेश रंजन को राजधानी में सुजीत सिंह गिरोह के कुछ अपराधियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी , जिसके बाद रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा सहित कई थानों की टीम अपराधियो के तलाश में जुटी हुई थी. शहर में हर तरफ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था. इसी दौरान बाइक चेकिंग भी की जा रही थी.चेकिंग के दौरान ही एक बाइक सवार के पास एक पिस्टल बरामद हुआ.

पुलिस की टीम ने जब कड़ाई से बाइक सवार से पूछताछ की तो पता चला कि वह सुजीत सिन्हा गिरोह का कुख्यात अपराधी सोनू है . पूछताछ के दौरान सोनू ने बताया कि उसके कई अन्य साथी बालसिरिंग पहाड़ के पास बैठकर शराब पी रहे हैं.

सोनु से सुचना मिलने के बाद ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर नें एक टीम का गठन कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. जैसे ही पुलिस की टीम अपराधियों के करीब पहुंची अपराधियों नें फायरिंग शुरु कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाई शुरु की जिसमें आफताब नाम के अपराधी को गोली लगी. मुठभेड के दौरान पुलिस एक अपराधी को गिरफतार भी किया. फिलहाल गिरफतार किए गए दोनों अपराधियों से पुलिस पुछताछ कर रही है.

सुजीत सिन्हा गिरोह के अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है जबकि दो अन्य पकड़े गए हैं. मौके से पुलिस ने तीन पिस्टल भी बरामद किए हैं आगे की जांच जारी हैः प्रवीन पुष्कर, रांची के ग्रामीण एसपी

डोरंडा में फायरिंग कर वीडियो किया था जारी

आपको बता दे की इसी महीने सुजीत सिन्हा के निर्देश पर गिरोह के अपराधियों ने कुख्यात अपराधी मोनू राय के डोरंडा स्थित घर के बाहर तबातोड़ फायरिंग की थी, अपराधियों ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया था. मुठभेड़ में जो अपराधी घायल हुआ है और जो पकड़े गए हैं उनमें से दो फायरिंग करने में भी शामिल थे.

