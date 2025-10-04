ETV Bharat / state

लाडनूं में दंपती की संदिग्धावस्था में मौत, मामला दर्ज

हेड कांस्टेबल मनीष कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान 45 वर्षीय रामदेव झुरिया और उनकी पत्नी रामीदेवी झुरिया के रूप में हुई है. शुक्रवार देर रात दोनों ने अनजाने में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया. देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को मामले का पता चला, जिन्होंने आनन-फानन में दोनों को लाडनूं के राजकीय अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं थाना क्षेत्र के लेनिन गांव में एक दंपती की संदिग्धावस्था में मौत हो गई. आशंका है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि दंपती ने आत्महत्या की है या उन्होंने अनजाने में जहरीला पदार्थ खा लिया.

घटना की सूचना पर लाडनूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रात में ही आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. शनिवार को पुलिस ने मौके से कुछ नमूने और संदिग्ध वस्तुएं जब्त की हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा.

ग्रामीणों के अनुसार रामदेव मेहनती थे. परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पति-पत्नी आपस में सुलझे हुए और शांत स्वभाव के थे, हालांकि इन दिनों वे मानसिक तनाव में चल रहे थे. इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि मामला आत्महत्या का है या अनजाने में ही जहरीला पदार्थ खा लिया गया. लाडनूं थाना अधिकारी रामेश्वरलाल ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारम्भिक जांच में किसी प्रकार के बाहरी दबाव या विवाद के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.