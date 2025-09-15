ETV Bharat / state

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

वाइब्रेंट गुजरात कल्चरल प्रोग्राम में उमड़े उदयपुराइटस. कार्यक्रम में गुजरात की कला, संस्कृति, व्यंजन और परंपरा नजर आई.

women performing folk dance
लोकनृत्य करती महिलाएं (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 8:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: शहर का फील्ड क्लब परिसर रविवार को अनूठे संगम का गवाह बना. यहां गुजराती और मेवाड़ी संस्कृति के समागम ने आनंद की ऐसी हिलोरे उठाई कि हर कोई मन की गहराई तक भीग गया. मौका था, गुजरात और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए हुए वाइब्रेंट गुजरात कल्चरल प्रोग्राम 2025 का. गुजरात सरकार के ट्यूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड की मेजबानी में हुए पहले और अनूठे कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किया.

लोक संस्कृति ने बांधा समां: कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग परंपरागत पोशाकों में पहुंचे. किसी ने गुजरात के लोक जीवन को दर्शाती चनिया चोली और केडियू व चोर्ना धारण किया तो कुछ लोग राजपूताना के गौरव का प्रतिनिधित्व करते धोती-कुर्ता और मेवाड़ी पाग या मारवाड़ी साफे में आए. गुजरात के परंपरागत लोक गीतों और लोक नृत्य की धुनों पर थिरकते कदम एक भारत-श्रेष्ठ भारत का दिग्दर्शन कराते से प्रतीत हुए. शुरू में आकर्षक पारंपरिक गुजराती लोक प्रदर्शन जैसे तलवार रास, गोफ गुंथन और मणियारो रास की प्रस्तुति ने मंत्रमुग्ध कर दिया. फिर राजस्थान की घूमर ने पूरे परिसर को सांस्कृतिक समागम का स्थल बना दिया.पार्श्व गायक पार्थिव गोहिल ने गुजराती लोकगीतों की प्रस्तुति दी. इस दौरान गुजराती व्यंजनों की स्टॉल्स सजाई गई. लोगों ने खमण-ढोकला, फाफड़ा समेत कई व्यंजनों का लुत्फ उठाया.

वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

पढ़ें: नाथद्वारा में गुजराती फूड फेस्टिवल का आगाज, पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ लेंगे दर्शनार्थी

उदयपुर में गूंजे गुजरात-राजस्थान की लोक धुनें
उदयपुर में गूंजे गुजरात-राजस्थान की लोक धुनें (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम
मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

सांस्कृतिक विरासत को मिलेगी मजबूती: राज्यपाल कटारिया ने कहा कि उदयपुर जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर में वाइब्रेंट गुजरात कल्चरल प्रोग्राम गर्व का विषय है. उदयपुर और गुजरात अपने आप में अद्भुत हैं. ऐसे कार्यक्रम हमारी संयुक्त सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करेंगे. भारत को पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर अधिक मजबूती से स्थापित करेंगे. कलाकारों के माध्यम से दोनों राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया गया. यह विविधता ही हमें दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करती है. आज का कार्यक्रम संदेश देता है कि पर्यटन सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता का माध्यम भी है. वहीं गुजरात के पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा ने कहा कि राजस्थान और गुजरात का रिश्ता बहुत गहरा है. खानपान, रहन-सहन एवं परंपराओं में इसकी झलक मिलती है. आयोजन दोनों राज्यों के बीच के अटूट संबंध को और भी गहरा करेगा.

उदयपुर में मनाया गया सांस्कृतिक उत्सव
उदयपुर में मनाया गया सांस्कृतिक उत्सव (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
Guests on stage at the event
कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि (ETV Bharat Udaipur)

ये भी थे मौजूद: राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, विधायक ताराचंद जैन, गुजरात के पर्यटन सचिव राजेंद्र कुमार, गुजरात पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभव जोशी, पूर्व मंत्री हरीश राजानी और समाजसेवी गजपालसिंह मौजूद थे.

परंपरा, संगीत और नृत्य का जादू
परंपरा, संगीत और नृत्य का जादू (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
A glimpse of folk culture
लोक संस्कृति की झलक (ETV Bharat Udaipur)

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARATI AND MEWARI CULTURETOURISM CORPORATION OF GUJARAT LTDPUNJAB GOVERNOR GULABCHAND KATARIAघूमर ने मोहा मनVIBRANT GUJARAT CULTURAL PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजपक्षे, शेख हसीना और ओली सभी पश्चिम विरोधी, चीन से बढ़ाई थी नजदीकियां, तीनों हुए सत्ता से बाहर

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

IRCTC का शानदार ऑफर, अब सिर्फ 18 हजार में घूम सकेंगे अयोध्या, शिमला, और राजस्थान

फिट रहने के लिए जंगली जानवर भी रखते हैं उपवास, जानें नेहरू जूलॉजिकल पार्क का डाइट चार्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.