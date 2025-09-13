ETV Bharat / state

बुलंदशहर में छत पर सो रहे हलवाई की गला रेतकर हत्या, ड्रेनेज पाइप से खून बहता मां ने देखा, शव देख पत्नी हुई बेहोश

बुलंदशहर : अगौता थाना क्षेत्र के गांव गढ़िया में शुक्रवार रात घर की छत पर सो रहे हलवाई ठेकेदार की गला काटकर हत्या कर दी गई. शनिवार सुबह युवक की मां सोकर उठी तो उसने ड्रेनेज पाइप से खून नालियों में बहता देखा. शोर मचाने पर ग्रामीण और परिवार के लोग छत पर पहुंचे तो खून से लथपथ हलवाई की लाश चारपाई पर पड़ी थी. सूचना पर पहुंची अगौता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

मृतक के छोटे भाई बाला ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है. गांव गढ़िया का रहने वाला नानक लोधी (32) शुक्रवार की रात मकान की छत पर चारपाई पर सो रहा था. जबकि, उसकी पत्नी रानी बच्चों के साथ नीचे कमरे में सो रही थी. रात में अज्ञात बदमाशों ने सोते समय धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी.

बाला ने बताया, किसी धारदार हथियार से नानक की गर्दन पर पीछे की तरफ वार किया गया था. इससे उसकी आधी गर्दन कट कर झूल गई थी. खून पाइप से नीचे बह रहा था. सुबह मां उठी तो खून देखकर घबरा गई. चीखने की आवाज सुनकर परिवार के लोग भी जग गए. पाइप से आ रहे खून को देखकर सभी छत पर गए तो नानक की लाश चारपाई पर पड़ी थी. भाई की लाश देखकर भाभी बेहोश हो गईं.