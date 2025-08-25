उदयपुरः जिले में सोमवार को एक सड़क हादसे में 9 वर्षीय बालक की मौत हो गई. उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भुवाणा चौराहे पर एक निजी स्लीपर कोच बस की चपेट में बालक आ गया. बच्चे का सिर बस के पिछले टायर के नीचे कुचल गया. हादसे में बालक की मौके पर मौत हो गई.

सुखेर थाने के हेड कांस्टेबल दुर्ग सिंह ने बताया कि मृतक बालक की पहचान देवेंद्र सिंह पुत्र कालू सिंह निवासी भुवाणा के रूप में हुई है. देवेंद्र अपने बड़े भाई के साथ पास ही लगे राम रसोड़े में पूजा के लिए आया था. इस दौरान खड़ी बस जैसे स्टार्ट हुई, सामने बच्चा नजर नहीं आने के कारण वह चपेट में आ गया.

घटना की सूचना मिलने पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया. हेड कांस्टेबल दुर्ग सिंह ने बताया कि शव को महाराणा भोपाल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर सौंप दिया गया है.

पिता ने लगाए आरोपः हादसे के बाद मृतक के पिता कालू सिंह ने बताया कि हादसे के एक घंटे तक बच्चे का शव सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. आखिरकार मजबूरी में बच्चे के शव को टेम्पो में रखकर मोर्चरी ले जाना पड़ा. उन्होंने बताया कि वे भुवाणा में किराए से रहते हैं और मकान मालिक के यहां खाना बनाने का काम करते हैं. परिवार में उनके दो बेटे हैं, जिनमें देवेंद्र छोटा था और भुवाणा सरकारी स्कूल में कक्षा 5 का विद्यार्थी था.