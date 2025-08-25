ETV Bharat / state

उदयपुर में बस की चपेट में आया बालक, मौके पर हुई मौत - PRIVATE BUS HIT CHILD

उदयपुर में बस की चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई. पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है.

HIT BY A PRIVATE BUS IN UDAIPUR, ROAD ACCIDENT IN UDAIPUR
उदयपुर के भुवाणा चौराहे पर बस की चपेट में आने से बच्ची की मौत. (ETV Bharat udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read

उदयपुरः जिले में सोमवार को एक सड़क हादसे में 9 वर्षीय बालक की मौत हो गई. उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भुवाणा चौराहे पर एक निजी स्लीपर कोच बस की चपेट में बालक आ गया. बच्चे का सिर बस के पिछले टायर के नीचे कुचल गया. हादसे में बालक की मौके पर मौत हो गई.

सुखेर थाने के हेड कांस्टेबल दुर्ग सिंह ने बताया कि मृतक बालक की पहचान देवेंद्र सिंह पुत्र कालू सिंह निवासी भुवाणा के रूप में हुई है. देवेंद्र अपने बड़े भाई के साथ पास ही लगे राम रसोड़े में पूजा के लिए आया था. इस दौरान खड़ी बस जैसे स्टार्ट हुई, सामने बच्चा नजर नहीं आने के कारण वह चपेट में आ गया.

पढ़ेंः बाड़मेर हादसा : एक व्यक्ति जिंदा जला, दो को बचाया गया, जानिए पूरा मामला

घटना की सूचना मिलने पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया. हेड कांस्टेबल दुर्ग सिंह ने बताया कि शव को महाराणा भोपाल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर सौंप दिया गया है.

पिता ने लगाए आरोपः हादसे के बाद मृतक के पिता कालू सिंह ने बताया कि हादसे के एक घंटे तक बच्चे का शव सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. आखिरकार मजबूरी में बच्चे के शव को टेम्पो में रखकर मोर्चरी ले जाना पड़ा. उन्होंने बताया कि वे भुवाणा में किराए से रहते हैं और मकान मालिक के यहां खाना बनाने का काम करते हैं. परिवार में उनके दो बेटे हैं, जिनमें देवेंद्र छोटा था और भुवाणा सरकारी स्कूल में कक्षा 5 का विद्यार्थी था.

उदयपुरः जिले में सोमवार को एक सड़क हादसे में 9 वर्षीय बालक की मौत हो गई. उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भुवाणा चौराहे पर एक निजी स्लीपर कोच बस की चपेट में बालक आ गया. बच्चे का सिर बस के पिछले टायर के नीचे कुचल गया. हादसे में बालक की मौके पर मौत हो गई.

सुखेर थाने के हेड कांस्टेबल दुर्ग सिंह ने बताया कि मृतक बालक की पहचान देवेंद्र सिंह पुत्र कालू सिंह निवासी भुवाणा के रूप में हुई है. देवेंद्र अपने बड़े भाई के साथ पास ही लगे राम रसोड़े में पूजा के लिए आया था. इस दौरान खड़ी बस जैसे स्टार्ट हुई, सामने बच्चा नजर नहीं आने के कारण वह चपेट में आ गया.

पढ़ेंः बाड़मेर हादसा : एक व्यक्ति जिंदा जला, दो को बचाया गया, जानिए पूरा मामला

घटना की सूचना मिलने पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया. हेड कांस्टेबल दुर्ग सिंह ने बताया कि शव को महाराणा भोपाल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर सौंप दिया गया है.

पिता ने लगाए आरोपः हादसे के बाद मृतक के पिता कालू सिंह ने बताया कि हादसे के एक घंटे तक बच्चे का शव सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. आखिरकार मजबूरी में बच्चे के शव को टेम्पो में रखकर मोर्चरी ले जाना पड़ा. उन्होंने बताया कि वे भुवाणा में किराए से रहते हैं और मकान मालिक के यहां खाना बनाने का काम करते हैं. परिवार में उनके दो बेटे हैं, जिनमें देवेंद्र छोटा था और भुवाणा सरकारी स्कूल में कक्षा 5 का विद्यार्थी था.

For All Latest Updates

TAGGED:

HIT BY A PRIVATE BUS IN UDAIPURROAD ACCIDENT IN UDAIPURBUS CRUSHES A CHILDPRIVATE BUS HIT CHILD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

YouTube पर आरोप: बिना बताए AI से बदले गए Shorts वीडियो के विजुअल इफेक्ट्स!

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश, 2031 में CJI बनेंगे जस्टिस पंचोली

नया टैक्स एक्ट 6 दशकों की जटिलता करता है दूर, सरलता पर ध्यान केंद्रित

शाहपुरा में श्वानों से क्रूरता, 6 सदस्यों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.