राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा 6 नवंबर को, इन आवेदकों को फार्म वापस लेने का मौका

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा में एक लाख दस हजार युवकों ने आवेदन किया है.

Roadways Conductor Recruitment Exam
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 7:37 PM IST

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिचालक (कंडक्टर) सीधी भर्ती की परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है. इसकी लिखित परीक्षा 6 नवंबर को होगी. बोर्ड ने इस भर्ती में वांछित शैक्षणिक योग्यता या फिर आवश्यक दस्तावेज नहीं होने के बावजूद परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है. ऐसे अभ्यर्थी 5 से 7 अक्टूबर के बीच अपना फार्म वापस ले सकेंगे.

इस भर्ती परीक्षा में 1 लाख 10 हजार अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है. यह परीक्षा पहले 22 नवंबर से प्रीपोन (पहले करते हुए) 3 नवंबर की गई और अब 2 नवंबर को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा के कारण इसे पोस्टपोन करते हुए 6 नवंबर को कराया जाएगा.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि VDO भर्ती परीक्षा में साढ़े 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. 38 जिलों में यह भर्ती परीक्षा होगी. एक पारी में आयोजित होने वाली अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी. हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ग्राम विकास अधिकारी के साथ-साथ कंडक्टर भर्ती परीक्षा में भी भाग लेने (पार्टिसिपेट) वाले हों. ऐसे में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अब परिचालक भर्ती परीक्षा 6 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी.

आवेदन वापस लेने का मौका: उन्होंने बताया कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते, उन्हें आवेदन पत्र वापस करने का अवसर दिया जा रहा है. इच्छुक उम्मीदवार 5 से 7 अक्टूबर तक SSO Portal में लॉगिन कर Recruitment Portal के My Recruitment Section में उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना आवेदन वापस ले सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास विज्ञापन में मांगी गई योग्यता नहीं है और वह तय अवधि में आवेदन वापस नहीं करता, तो पात्रता जांच के बाद उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही एक बार आवेदन वापस करने के बाद दोबारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पांच सौ पदों पर होगी भर्ती: राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती-2025 के तहत कुल 500 पद भरे जाएंगे. इनमें 456 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र और 44 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं. चयनित अभ्यर्थियों को लेवल-5 वेतनमान दिया जाएगा. इस परीक्षा में न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है. वहीं, कंडक्टर का वैध लाइसेंस और बैज होना अनिवार्य है. अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा.

