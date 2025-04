ETV Bharat / state

बिजवासन फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग, फायर टीमें पहुंचने से पहले ही ड्राइवर की जलकर मौत - DELHI BIJWASAN RAOD CAR FIRE

बिजवासन रोड पर कार में लगी आग ( SOURCE: ETV BHARAT )

Published : April 8, 2025 at 9:57 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 10:09 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बिजवासन इलाके में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिसमें एक चलती कार में भीषण आग लग गई और चालक की गाड़ी के अंदर ही मौत हो गई. यह घटना रात करीब 10:32 बजे की बताई जा रही है. कापसहेड़ा थाने में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई. कॉल में बताया गया कि बिजवासन फ्लाईओवर के पास एक कार में आग लग गई है और उसमें एक परिवार फंसा हुआ है. सूचना मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए हेड कांस्टेबल जय राम के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर एक गाड़ी मेंं भयानक आग लगी हुई थी. तुरंत दमकल विभाग को बुलाया गया और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दो फायर टेंडर की मदद से रात 11:20 बजे आग पर काबू पाया गया.

