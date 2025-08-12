ETV Bharat / state

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बोले- स्वदेशी अपनाएं तो अमेरिका 100 फीसदी टैरिफ लगाए, तब भी नहीं पड़ेगा असर - RAJASTHAN VIDHANSABHA

विधानसभा अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में कोचिंग संस्थानों से संबंधित बिल लाया जाएगा.

Rajasthan vidhansabha
कॉलेज में कक्षा कक्षों का लोकार्पण करते प्रो देवनानी (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 5:46 PM IST

3 Min Read

भीलवाड़ा: विधानसभा अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी मंगलवार को भीलवाड़ा प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमें कोचिंग संस्थानों से संबंधित बिल पेश किया जाएगा. उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यदि हर भारतीय स्वदेशी सामान अपनाए तो अमेरिका 50 प्रतिशत तो क्या 100 प्रतिशत टैरिफ भी लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देवनानी ने चिंता जताई कि देश की आंतरिक ताकतें संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही हैं, जो ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा दिखाने से दुश्मन देशों को फायदा मिल सकता है.

प्रो देवनानी जिले के शाहपुरा कस्बे में अमर शहीद हेमू कलानी के स्मारक व मूर्ति का लोकार्पण करने के बाद भीलवाड़ा पहुंचे. यहां उन्होंने शहर के माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में 'अमृत महोत्सव' के तहत स्थानीय विधायक अशोक कोठारी की अनुशंसा पर विद्यालय में बने कंप्यूटर कक्ष व स्मार्ट कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया. देवनानी ने छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा को जीवन की आधारशिला बताया. साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवाओं से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यदि हम विदेशी सामान का उपयोग बंद कर दें, तो अमेरिकी टैरिफ हमें प्रभावित नहीं कर सकता.

विधानसभा अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

राष्ट्र संकट में, एकजुटता जरूरी: उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र संकट में है. वर्तमान नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. भारत की आर्थिक स्थिति पहले 11 वें स्थान पर थी, अब चौथे नंबर पर आ गई है, जल्द ही तीसरे नंबर पर आएगी. विश्व के कई देशों को भारत की सुधरती हुई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं लग रही. कोई भी नहीं चाहता है कि भारत 'विश्व शक्ति' बने. इस कारण सारा विश्व भारत के पीछे पड़ा हुआ है.

आंतरिक ताकतें संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही: प्रो देवनानी ने कहा कि विश्व के साथ ही भारत की आंतरिक ताकतें भी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में जुटी हुई है. यह दोहरी मार है. ऐसे में नई पीढ़ी को आगे बढ़ना होगा. उसे यह चुनौती स्वीकार करनी होगी और हमेशा स्वदेशी भाव रखने के साथ ही यह संकल्प लेना होगा कि दैनिक दिनचर्या के साथ ही घर में विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा. ऐसा संकल्प हर भारतवासियों ने ले लिया तो अमेरिका 50 प्रतिशत तो क्या 100 प्रतिशत टैरिफ भी लगाए तो भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं.

यह भी पढ़ें: अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले-लोकसभा की तरह विधानसभा में भी तीन सत्र कराने की चाहत, सीएम से कर चुके बात

विधानसभा सत्र की तैयारियां: उन्होंने कहा कि एक सितंबर से मानसून सत्र शुरू होगा. सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी ताकि सत्र शांतिपूर्वक चल सके. विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से सार्थक बहस की अपेक्षा जताई, लेकिन सदन की मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए नया बिल लाया जाएगा, जिसमें माता-पिता और समाज का सहयोग जरूरी होगा.

युवाओं को दिया संदेश: देवनानी ने युवाओं को 'एक हाथ में किताब, दूसरे में कीबोर्ड' के साथ आगे बढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि इससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा. उन्होंने कहा कि देश की एकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है.

भीलवाड़ा: विधानसभा अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी मंगलवार को भीलवाड़ा प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमें कोचिंग संस्थानों से संबंधित बिल पेश किया जाएगा. उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यदि हर भारतीय स्वदेशी सामान अपनाए तो अमेरिका 50 प्रतिशत तो क्या 100 प्रतिशत टैरिफ भी लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देवनानी ने चिंता जताई कि देश की आंतरिक ताकतें संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही हैं, जो ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा दिखाने से दुश्मन देशों को फायदा मिल सकता है.

प्रो देवनानी जिले के शाहपुरा कस्बे में अमर शहीद हेमू कलानी के स्मारक व मूर्ति का लोकार्पण करने के बाद भीलवाड़ा पहुंचे. यहां उन्होंने शहर के माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में 'अमृत महोत्सव' के तहत स्थानीय विधायक अशोक कोठारी की अनुशंसा पर विद्यालय में बने कंप्यूटर कक्ष व स्मार्ट कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया. देवनानी ने छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा को जीवन की आधारशिला बताया. साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवाओं से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यदि हम विदेशी सामान का उपयोग बंद कर दें, तो अमेरिकी टैरिफ हमें प्रभावित नहीं कर सकता.

विधानसभा अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

राष्ट्र संकट में, एकजुटता जरूरी: उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र संकट में है. वर्तमान नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. भारत की आर्थिक स्थिति पहले 11 वें स्थान पर थी, अब चौथे नंबर पर आ गई है, जल्द ही तीसरे नंबर पर आएगी. विश्व के कई देशों को भारत की सुधरती हुई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं लग रही. कोई भी नहीं चाहता है कि भारत 'विश्व शक्ति' बने. इस कारण सारा विश्व भारत के पीछे पड़ा हुआ है.

आंतरिक ताकतें संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही: प्रो देवनानी ने कहा कि विश्व के साथ ही भारत की आंतरिक ताकतें भी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में जुटी हुई है. यह दोहरी मार है. ऐसे में नई पीढ़ी को आगे बढ़ना होगा. उसे यह चुनौती स्वीकार करनी होगी और हमेशा स्वदेशी भाव रखने के साथ ही यह संकल्प लेना होगा कि दैनिक दिनचर्या के साथ ही घर में विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा. ऐसा संकल्प हर भारतवासियों ने ले लिया तो अमेरिका 50 प्रतिशत तो क्या 100 प्रतिशत टैरिफ भी लगाए तो भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं.

यह भी पढ़ें: अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले-लोकसभा की तरह विधानसभा में भी तीन सत्र कराने की चाहत, सीएम से कर चुके बात

विधानसभा सत्र की तैयारियां: उन्होंने कहा कि एक सितंबर से मानसून सत्र शुरू होगा. सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी ताकि सत्र शांतिपूर्वक चल सके. विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से सार्थक बहस की अपेक्षा जताई, लेकिन सदन की मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए नया बिल लाया जाएगा, जिसमें माता-पिता और समाज का सहयोग जरूरी होगा.

युवाओं को दिया संदेश: देवनानी ने युवाओं को 'एक हाथ में किताब, दूसरे में कीबोर्ड' के साथ आगे बढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि इससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा. उन्होंने कहा कि देश की एकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MONSOON SESSIONCOACHING INSTITUTES BILLSविधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानीTRUMPH TERIFFRAJASTHAN VIDHANSABHA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

BSF ने भारत-पाक बॉर्डर एरिया में पकड़ी 8.50 करोड़ रुपए की हेरोइन

मोदी कैबिनेट की चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी, ₹4600 करोड़ का होगा निवेश

मूंग, चना या मटर की जगह अंकुरित गेहूं को रोजाना अपने आहार में करें शामिल, फायदे इतने कि डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

खाद्य वस्तुओं के दाम गिरे, पिछले आठ सालों में खुदरा महंगाई दर सबसे कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.