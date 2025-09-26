ETV Bharat / state

मुनस्यारी में भालू का हमला, 5 मिनट तक लड़ता रहा 67 साल का चरवाहा, घायल होकर पैदल चला 1 किमी

67 साल के कुंदन सिंह पर भालू ने अचानक हमला कर दिया, कुंदन ने भालू का मुकाबला किया और जान बचाई

MUNSYARI BEAR ATTACK
भालू के हमले में घायल कुंदन सिंह (Photo- ETV Bharat)
पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी तहसील क्षेत्र में मेसरकुंड के पास बकरी चरा रहे एक पशुपालक पर भालू ने हमला कर दिया. ग्रामीण कुंदन सिंह खत्री भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. लहूलुहान हालत में वह खुद ही एक किमी पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे और अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.

चरवाहे पर भालू ने किया हमला: मुनस्यारी तहसील क्षेत्र के मेसरकुंड के निकट बकरी चरा रहे एक पशुपालक कुंदन सिंह पर अचानक भालू ने हमला कर दिया. कुंदन सिंह पहले तो समझ नहीं पाए. लेकिन जब उन्हें असहास हुआ कि भालू ने हमला किया है तो वो जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गए. दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हो गई. भालू अपने नुकीले पंजों और तेज दांतों से कुंदन सिंह पर जानलेवा वार करता रहा. कुंदन सिंह भी उसके दूर धकेलते हुए पत्थर फेंककर चिल्लाते रहे.

चरवाहे ने किया भालू का मुकाबला: काफी देर तक कुंदन सिंह ने बहादुरी से भालू का मुकाबला किया. इस दौरान उनको शरीर पर घाव लगते रहे, लेकिन उन्होंने बचाव नहीं छोड़ा. आखिरकर कुंदन सिंह के तगड़े प्रतिरोध के बाद भालू उनको लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. बुरी तरह घायल हुए 67 वर्षीय कुंदन सिंह ने अब अस्पताल के लिए पैदल ही चलना शुरू किया. इस दौरान वो करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए सड़क तक पहुंचे. यहां से वो पैदल चलकर सरमोली बैंड पहुंचे. सरमोली बैंड से एक वाहन उन्हें मुनस्यारी के अस्पताल ले गया.

गंभीर रूप से घायल हुआ चरवाहा: प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ कर्नल अजय रावत ने उनका प्राथमिक उपचार किया. गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है. मुनस्यारी अस्पताल में कुंदन सिंह ने बताया कि-

मैं बकरी चरा रहा था. अचानक झाड़ियों से किसी जानवर ने मुझ पर हमला किया. पता चला कि वो भालू था. मेरी करीब पांच मिनट तक भालू से भिड़त हुई. मैंने पत्थरों से भालू पर हमला किया. इसके बाद भालू मुझे छोड़कर भाग खड़ा हुआ. इसके बाद में खुद ही पैदल चलकर मेसरकुंड से सरमोली बैंड तक पहुंचा.
-कुंदन सिंह, घायल व्यक्ति-

प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ कर्नल अजय रावत ने कहा कि-

एक ग्रामीण भालू के हमले में घायल हो गया था. उसे प्राथमिक उपचार दिया गया. गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है.-डॉ. कर्नल अजय रावत, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सीएचसी, मुनस्यारी-

होटल एसोसिएशन के देवेंद्र सिंह ने कहा है कि-

अब पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है. पर्यटक मेसरकुंड जायेंगे. भालू की सक्रियता पर्यटकों को नुकसान पहुंचा सकती है. होटल एसोसिएशन ने वन विभाग से इस क्षेत्र में गश्त कराये जाने की मांग की है.-देवेंद्र सिंह, सदस्य, होटल एसोसिएशन-

पिछले वर्ष भी भालू ने किया हमला: मुनस्यारी विकासखंड के जोशा गांव में पिछले वर्ष नवंबर में बकरी चराने जंगल गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया था. साथी के शोर मचाने पर भालू भाग गया और उसकी जान बच गई थी. सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था.
जोशा निवासी प्रेम राम (45) पुत्र कुशल राम अपने साथी रमेश राम के साथ बकरी लेकर जंगल गया था. बजानी पातल में अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया था. उसका भालू के साथ संघर्ष हुआ था. साथी रमेश के शोर मचाने से भालू उसे छोड़कर भाग गया जिससे उसकी जान बच गई थी. हालांकि घटना में उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं थी.
