ETV Bharat / state

मुनस्यारी में भालू का हमला, 5 मिनट तक लड़ता रहा 67 साल का चरवाहा, घायल होकर पैदल चला 1 किमी

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी तहसील क्षेत्र में मेसरकुंड के पास बकरी चरा रहे एक पशुपालक पर भालू ने हमला कर दिया. ग्रामीण कुंदन सिंह खत्री भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. लहूलुहान हालत में वह खुद ही एक किमी पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे और अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.

चरवाहे पर भालू ने किया हमला: मुनस्यारी तहसील क्षेत्र के मेसरकुंड के निकट बकरी चरा रहे एक पशुपालक कुंदन सिंह पर अचानक भालू ने हमला कर दिया. कुंदन सिंह पहले तो समझ नहीं पाए. लेकिन जब उन्हें असहास हुआ कि भालू ने हमला किया है तो वो जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गए. दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हो गई. भालू अपने नुकीले पंजों और तेज दांतों से कुंदन सिंह पर जानलेवा वार करता रहा. कुंदन सिंह भी उसके दूर धकेलते हुए पत्थर फेंककर चिल्लाते रहे.

चरवाहे ने किया भालू का मुकाबला: काफी देर तक कुंदन सिंह ने बहादुरी से भालू का मुकाबला किया. इस दौरान उनको शरीर पर घाव लगते रहे, लेकिन उन्होंने बचाव नहीं छोड़ा. आखिरकर कुंदन सिंह के तगड़े प्रतिरोध के बाद भालू उनको लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. बुरी तरह घायल हुए 67 वर्षीय कुंदन सिंह ने अब अस्पताल के लिए पैदल ही चलना शुरू किया. इस दौरान वो करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए सड़क तक पहुंचे. यहां से वो पैदल चलकर सरमोली बैंड पहुंचे. सरमोली बैंड से एक वाहन उन्हें मुनस्यारी के अस्पताल ले गया.

गंभीर रूप से घायल हुआ चरवाहा: प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ कर्नल अजय रावत ने उनका प्राथमिक उपचार किया. गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है. मुनस्यारी अस्पताल में कुंदन सिंह ने बताया कि-