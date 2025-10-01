शाहपुरा में दिखा 5 फीट चौड़े पंख वाला चमगादड़, ग्रामीणों में दहशत
भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा इलाके में मिला फ्लाइंग फॉक्स फूलों का रस पीता है.
Published : October 1, 2025 at 2:26 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा क्षेत्र के सुरली कल्याणपुरा गांव में मंगलवार शाम को करीब 5 फीट चौड़ा और लगभग 3 फीट लंबा चमगादड़ दिखाई देने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है. वन विभाग के डीएफओ गौरव गर्ग ने स्पष्ट किया कि यह चमगादड़ भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला फ्लाइंग फॉक्स है और यह इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है.
पिछले तीन दिन से यह विशालकाय चमगादड़ शाहपुरा क्षेत्र में दिख रहा था, जिसके बाद मंगलवार शाम को वन विभाग की टीम सुरली कल्याणपुरा गांव पहुंची. इस दौरान उन्हें यह चमगादड़ दिखाई दिया. बुधवार सुबह जब टीम उस स्थान पर वापस गई तो चमगादड़ वहां नहीं मिला. गांव के लोग इस चमगादड़ की डरावनी आंखें, नुकीले दांत और तीखे पंजों को देखकर भयभीत हैं. इस पर डीएफओ गर्ग ने आम जनता से अपील की है कि वे डरें नहीं, क्योंकि यह हिंसक प्राणी नहीं है. फिलहाल वन विभाग इस संबंध में आगे की जांच कर रहा है.
डीएफओ गर्ग ने बताया कि क्षेत्र में मिला यह फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ लगभग डेढ़ से 2 किलोग्राम का है और उड़ते समय इसके पंख दो-दो फीट तक खुल जाते हैं, जिससे यह विशालकाय प्रतीत होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चमगादड़ फूलों का रस और फल खाता है, जो किसानों के लिए पराग कणों की प्रक्रिया में सहायक होता है. कभी कभी जब चमगादड़ को कोई बीमारी हो जाती है तो वायरस फैलने का डर जरूर रहता है, अन्यथा इससे कोई हानि नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि अंग्रेजी फिल्मों में इसे खून पीने वाला दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में यह बिल्कुल डरावना या मानव जीवन के लिए खतरा नहीं है. डीएफओ ने यह भी बताया कि चमगादड़ की तकनीकी से ही राफेल जैसे फाइटर जेट, रडार सिस्टम और सोनार जैसी कई आधुनिक तकनीकों को विकसित करने की प्रेरणा मिली थी.