Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

जोधपुर: आंख की चोट के इलाज के दौरान 4 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप - JODHPUR HOSPITAL DEATH

जोधपुर में इलाज के दौरान 4 साल के कार्तिक की मौत. परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

इलाज के दौरान 4 साल के बच्चे की मौत
अस्पताल में हंगामा (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read

जोधपुर: शहर के पावटा स्थित कामदार आई हॉस्पिटल में आंख की चोट के इलाज के लिए लाए गए 4 वर्षीय कार्तिक सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई. कार्तिक, दिनेश सिंह राजपुरोहित का पुत्र था, जो चांदेसरा का निवासी है. मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया. हंगामे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर एसीपी हेमंत कलाल और महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अब भी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं. फिलहाल बच्चे का शव परिजनों ने नहीं लिया है.

परिजन ने लगाया आरोप: मृतक बच्चे के परजिन वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कार्तिक की आंख में चोट लगी थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया. पहले कहा गया कि मामला गंभीर है और अहमदाबाद से विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे, लेकिन बाद में स्थानीय डॉक्टरों से ही इलाज शुरू कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की ओर से इलाज को लेकर काफी देर तक कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया और अचानक कह दिया गया कि बच्चे की मौत हो गई है. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों के बयानों में विरोधाभास है. कभी हार्ट अटैक, तो कभी एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा होने की बात कही गई. उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की जान गई और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- वाटरपार्क में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत, परिवार का आरोप संचालक की लापरवाही से गई जान

अस्पताल प्रबंधन का बयान: अस्पताल संचालक डॉ. गुलाम अली कामदार ने बताया कि बच्चा रात को लाया गया था और वह उस वक्त सामान्य स्थिति में था. जांच में पाया गया कि बच्चे को हैड इंजरी थी, जिसकी माइक्रो सर्जरी की गई. ऑपरेशन के दौरान कार्डियक अरेस्ट आया और उसे बचाने की हर कोशिश की गई, लेकिन असफल रहे. डॉ. कामदार ने यह भी कहा कि चूंकि हेड इंजरी थी, इसलिए पूरी तरह बेहोश करके इलाज करना जरूरी था, जब उनसे पूछा गया कि कहीं एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा तो नहीं दी गई, तो उन्होंने साफ इनकार किया और कहा, "हम क्यों डोज ज्यादा देंगे?"

जोधपुर: शहर के पावटा स्थित कामदार आई हॉस्पिटल में आंख की चोट के इलाज के लिए लाए गए 4 वर्षीय कार्तिक सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई. कार्तिक, दिनेश सिंह राजपुरोहित का पुत्र था, जो चांदेसरा का निवासी है. मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया. हंगामे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर एसीपी हेमंत कलाल और महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अब भी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं. फिलहाल बच्चे का शव परिजनों ने नहीं लिया है.

परिजन ने लगाया आरोप: मृतक बच्चे के परजिन वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कार्तिक की आंख में चोट लगी थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया. पहले कहा गया कि मामला गंभीर है और अहमदाबाद से विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे, लेकिन बाद में स्थानीय डॉक्टरों से ही इलाज शुरू कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की ओर से इलाज को लेकर काफी देर तक कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया और अचानक कह दिया गया कि बच्चे की मौत हो गई है. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों के बयानों में विरोधाभास है. कभी हार्ट अटैक, तो कभी एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा होने की बात कही गई. उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की जान गई और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- वाटरपार्क में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत, परिवार का आरोप संचालक की लापरवाही से गई जान

अस्पताल प्रबंधन का बयान: अस्पताल संचालक डॉ. गुलाम अली कामदार ने बताया कि बच्चा रात को लाया गया था और वह उस वक्त सामान्य स्थिति में था. जांच में पाया गया कि बच्चे को हैड इंजरी थी, जिसकी माइक्रो सर्जरी की गई. ऑपरेशन के दौरान कार्डियक अरेस्ट आया और उसे बचाने की हर कोशिश की गई, लेकिन असफल रहे. डॉ. कामदार ने यह भी कहा कि चूंकि हेड इंजरी थी, इसलिए पूरी तरह बेहोश करके इलाज करना जरूरी था, जब उनसे पूछा गया कि कहीं एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा तो नहीं दी गई, तो उन्होंने साफ इनकार किया और कहा, "हम क्यों डोज ज्यादा देंगे?"

For All Latest Updates

TAGGED:

KARTIK SINGH DEATHDOCTOR NEGLIGENCEJODHPUR EYE HOSPITAL ACCIDENTइलाज के दौरान बच्चे की मौतJODHPUR HOSPITAL DEATH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सरिस्का में फिर लौटे गिद्ध, पर्यावरण संरक्षण और डाइक्लोफेनिक पर रोक का दिखा असर

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

'वॉर 2' के दूसरे गाने 'जनाब-ए-आली' का टीजर, ऋतिक-जूनियर NTR में होगी डांसिंग जंग, थिएटर में होगा फैसला

ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद सोने के भाव में लगी आग, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.