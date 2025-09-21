ETV Bharat / state

4 साल के मासूम को पड़ोसी ने 30 फीट ऊंचाई से फेंका, इसके बाद पत्थर से हमला कर ली जान

दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 15 साल के किशोर ने बदले की भावना से पड़ोस में रहने वाले 4 वर्षीय मासूम की ली जान

सीसीटीवी फुटेज में हत्या का सच आया सामने
सीसीटीवी फुटेज में हत्या का सच आया सामने (ETV Bharat)
September 21, 2025

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 15 साल के किशोर ने पड़ोस में रहने वाले 4 साल के मासूम को अगवा कर पास के जंगल में ले गया और 30 फीट ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दिया. इतना ही नहीं, इसके बाद उस पर पत्थर से भी हमला किया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

पुलिस को घटना की सूचना 17 सितंबर को मिली थी. बच्चे की मां ने शिकायत दी थी कि उनका बेटा शाम करीब 6:30 बजे ट्यूशन से लौटने के बाद घर के पास खेल रहा था. इस दौरान वह अचानक लापता हो गया. परिवार और पुलिस ने काफी तलाश की, लेकिन बच्चा नहीं मिला. इसके बाद अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

फुटेज से मिला सुराग: सीसीटीवी फुटेज से जांच में सामने आया कि बच्चा एक किशोर के साथ जाते हुए दिखाई दिया. फुटेज देखने के बाद पीड़ित की मां ने उस किशोर को पहचान लिया. किशोर उनका पड़ोसी था. पुलिस ने तुरंत आरोपी किशोर को घर से हिरासत में ले लिया. आरोपी किशोर ने 10वीं तक पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ दिया था. वह उसी इमारत में किराए पर रहता है, जहां पीड़ित परिवार रहता है. दोनों परिवारों के बीच पहले से भी विवाद रहे हैं.

बदला लेने के लिए की हत्या: पुलिस जांच में घटना का असली कारण सामने आया कि 17 सितंबर को आरोपी ने मकान मालिक की मोटरसाइकिल बिना अनुमति के ले जाकर दूसरी जगह छोड़ दी थी. इस बात की जानकारी चार साल के बच्चे की मां ने मकान मालिक को दी, जिसके बाद आरोपी किशोर को उसके पिता ने डांटा फटकारा था. पिता की फटकार से आक्रोशित होकर किशोर ने बदला लेने की ठान ली.

आरोपी किशोर की निशानदेही पर मिला था अगवा बच्चा :आरोपी किशोर ने 17 सितंबर के दिन ही मासूम को बहला-फुसलाकर पास के रामजस पार्क स्थित इलाके में ले जाकर चट्टान से नीचे धक्का दे दिया. इसके बाद उसके सिर पर पत्थर से वार किया था.आरोपी किशोर की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने बच्चे को बरामद कर कलावती अस्पताल पहुंचाया. रविवार को बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई.

बढ़ाई जाएगी हत्या की धारा: आनंद पर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि किशोर पर पहले अपहरण की धारा के साथ-साथ हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया था. लेकिन अब बच्चे की मौत हो गई है तो अब इस मामले में हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी. बच्चे का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.

बच्चों को डांटने की बजाय सही गलत का ज्ञान कराएं: वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर संजीव त्यागी का कहना है कि यह घटना बेहद भयावह और चिंताजनक है. किशोर जब इस तरह के हिंसक कदम उठाता है तो यह सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं बल्कि गंभीर मानसिक और भावनात्मक असंतुलन का भी संकेत देता है. किशोरावस्था में गुस्सा और आवेग पर नियंत्रण कमजोर होता है. यदि समय पर सही परामर्श, मार्गदर्शन या भावनात्मक सहारा न मिले तो यह खतरनाक रूप ले लेता है. पारिवारिक वातावरण, तनाव और पूर्व विवाद भी ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देते हैं.

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी-वरिष्ठ मनोचिकित्सक: ऐसे मामलों में परिवार को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए. दोस्तों की तरह बच्चों से व्यवहार करना चाहिए और यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. किसी गलती के लिए बच्चों को डांटने के बजाय यह समझाने का प्रयास करें कि क्या सही है और क्या गलत है. साथ ही किशोरों के लिए नियमित काउंसलिंग, गुस्सा प्रबंधन और सहानुभूति के प्रशिक्षण जैसी पहल की जानी चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

