दिल्ली में बड़ा हादसा टला, बदरपुर में ढह गई चार मंजिला बिल्डिंग, कोई हताहत नहींं

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके में शनिवार दोपहर एक 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक गिर गई. हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीम तुरंत पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया. बदरपुर इलाके में घटित इस घटना में गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त न तो बिल्डिंग के अंदर और न ही आसपास कोई व्यक्ति मौजूद था, जिस वजह से एक बड़ी जनहानि टल गई.

बताया जा रहा है कि ये एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, जो वर्षो पुरानी थी. मौजूदा समय में बिल्डिंग खाली थी और जर्जर अवस्था में थी. आशंका जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते जर्जर बिल्डिंग में अधिक पानी रिसाव के चलते यह बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई.

बदरपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी: दिल्ली दमकल विभाग को इस घटना की सूचना शनिवार दोपहर करीब 1:31 बजे मिली. मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलते ही तीन फायर टेंडर तुरंत मौके पर रवाना किए गए. फायर टीम ने स्थिति का जायजा लिया और आसपास के इलाके को सुरक्षित किया.

हादसे में बिल्डिंग के मलबे की चपेट में कई बिजली के खंभे आकर टूट गए, जिसके कारण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जो कि कई घंटो तक प्रभावित रहेगी. हालांकि बीएसईएस की टीम मौके पर मौजूद है और मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है.