दिल्ली में बड़ा हादसा टला, बदरपुर में ढह गई चार मंजिला बिल्डिंग, कोई हताहत नहींं

बदरपुर इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग के अचानक गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है.

बदरपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी
बदरपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2025 at 4:43 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके में शनिवार दोपहर एक 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक गिर गई. हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीम तुरंत पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया. बदरपुर इलाके में घटित इस घटना में गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त न तो बिल्डिंग के अंदर और न ही आसपास कोई व्यक्ति मौजूद था, जिस वजह से एक बड़ी जनहानि टल गई.

बताया जा रहा है कि ये एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, जो वर्षो पुरानी थी. मौजूदा समय में बिल्डिंग खाली थी और जर्जर अवस्था में थी. आशंका जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते जर्जर बिल्डिंग में अधिक पानी रिसाव के चलते यह बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई.

बदरपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी: दिल्ली दमकल विभाग को इस घटना की सूचना शनिवार दोपहर करीब 1:31 बजे मिली. मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलते ही तीन फायर टेंडर तुरंत मौके पर रवाना किए गए. फायर टीम ने स्थिति का जायजा लिया और आसपास के इलाके को सुरक्षित किया.

हादसे में बिल्डिंग के मलबे की चपेट में कई बिजली के खंभे आकर टूट गए, जिसके कारण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जो कि कई घंटो तक प्रभावित रहेगी. हालांकि बीएसईएस की टीम मौके पर मौजूद है और मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है.

हालात पूरी तरह से नियंत्रण में: स्थानीय प्रशासन ने बताया कि फिलहाल हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं. दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, सिविल डिफेंस, बीएसईएस और एमसीडी की संयुक्त टीमें राहत और सुरक्षा कार्यों में लगातार जुटी हुई है. अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग के गिरने के कारणों की जांच की जा रही है और प्राथमिक जानकारी के आधार पर यह पुरानी और जर्जर अवस्था में थी.

साउथ ईस्ट दिल्ली जिले के तहसीलदार धीरज कुमार मलिक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और कहा कि प्रशासन सतर्क है, तथा किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. वहीं, दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा कि बिल्डिंग गिरने की सूचना मिलते ही टीम तुरंत सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर इलाके को सुरक्षित किया गया.

स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है कि हादसे के समय कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था. यह हादसा बड़ा हो सकता था क्योंकि बिल्डिंग के आसपास सर्विस लाइन में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और इसके सर्विस लाइन के पास मथुरा रोड है, जिस पर हजारों गाड़ियां रोजाना आती जाती रहती है. फिलहाल क्षेत्र में हालात सामान्य हैं और मलबा हटाने का कार्य जारी है.

