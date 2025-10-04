ETV Bharat / state

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 2 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या; पुलिस जांच में जुटी

दिल्ली पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

खजूरी खास इलाके में 2 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या
खजूरी खास इलाके में 2 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध बेलगाम हो गया है. अपराध को पेशा बना चुके बदमाश आए दिन दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हत्या और अपराध की अन्य बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास चौक से लापता हुए दो साल के बच्चे का शव शनिवार को सीआरपीएफ कैंप की बाउंड्री के पास से बरामद हुआ है.

दिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि खजूरी खास थाना पुलिस को शुक्रवार शाम तकरीबन 5:00 बजे 2 साल के बच्चे के लापता होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. परिजनों की शिकायत पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान शनिवार को बच्चे का शव खजूरी खास थाना क्षेत्र अंतर्गत सीआरपीएफ बाउंड्री के पास से बरामद हुआ है.

खजूरी खास इलाके में 2 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या (ETV Bharat)

डीसीपी आशीष मिश्रा का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खांगले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान हो. क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है. बता दें कि बच्चों का परिवार काफी गरीब है. वह खजूरी खास फ्लाईओवर के नीचे दशहरा के मौके पर खिलौना बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा है. घटना के वक्त बच्चा भी फ्लाईओवर के नीचे ही था, जहां से वह अचानक गायब हो गया. बच्चों के जानकारों ने बताया कि बच्चों का शव काफी बुरे हालात में मिला है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली बनी क्राइम कैपिटल, 2023 में सबसे अधिक केस दर्ज; NCRB रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े
  2. NCRB के आंकड़ों में खुलासा: आपसी विवाद के चलते दिल्ली में हुई सबसे अधिक हत्याएं, युवा सबसे अधिक शिकार
  3. महिला सुरक्षा में पिछड़ रही राजधानी दिल्ली? कब खुलेंगे महिला थाने? जानें क्राइम की स्थिति

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MURDERKHAJURI KHAS CHILD MURDERदिल्ली अपराध बेलगामदिल्ली खजूरी खास हत्याKHAJURI KHAS CHILD MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.