धौलपुर में दुष्कर्म के बाद 16 वर्षीय छात्रा गर्भवती, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

September 6, 2025

धौलपुर: जिले के मनियां थाना इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 16 वर्षीय सातवीं कक्षा की छात्रा गर्भवती पाई गई. छात्रा की तबियत खराब होने पर जब परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने गर्भवती होने की पुष्टि की. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और पीड़िता का पर्चा बयान लिया. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है. मामले की जांच मनियां सीओ राजेश शर्मा को सौंपी गई है. सख्त कार्रवाई का आश्वासन: थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से शुक्रवार देर रात सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की गर्भवती हालत में जिला अस्पताल पहुंची है. टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले का मुआयना किया. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इसे भी पढ़ें- बालिका से गैंगरेप के मामले में 2 नाबालिगों सहित 5 आरोपियों को पकड़ा