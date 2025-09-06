ETV Bharat / state

धौलपुर में दुष्कर्म के बाद 16 वर्षीय छात्रा गर्भवती, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

धौलपुर में नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने का मामला. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 11:07 PM IST

धौलपुर: जिले के मनियां थाना इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 16 वर्षीय सातवीं कक्षा की छात्रा गर्भवती पाई गई. छात्रा की तबियत खराब होने पर जब परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने गर्भवती होने की पुष्टि की. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और पीड़िता का पर्चा बयान लिया. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है. मामले की जांच मनियां सीओ राजेश शर्मा को सौंपी गई है.

सख्त कार्रवाई का आश्वासन: थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से शुक्रवार देर रात सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की गर्भवती हालत में जिला अस्पताल पहुंची है. टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले का मुआयना किया. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

इसे भी पढ़ें- बालिका से गैंगरेप के मामले में 2 नाबालिगों सहित 5 आरोपियों को पकड़ा

भाई ने लगाए गंभीर आरोप: थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के भाई ने बताया कि मनियां कस्बे के ही दो लड़के चार महीने पहले उसकी नाबालिग बहन को पकड़कर ले गए और उसके साथ गलत काम किया. घटना के बाद से ही उसकी बहन डरी-सहमी रही और अब उसकी तबियत बिगड़ी तो परिवार को सच्चाई पता चली. फिलहाल छात्रा करीब चार महीने की गर्भवती है.

मेडिकल रिपोर्ट और आगे की जांच: पुलिस ने पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया है ताकि घटना की पुष्टि हो सके. थाना प्रभारी ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके.

