ETV Bharat / state

टीचर भर्ती परीक्षा से पहले कॉलेज की बेंच के नीचे निकला 15 फीट का अजगर...मची अफरातफरी

अलवर के कॉमर्स कॉलेज में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब परीक्षार्थियों की बेंच के नीचे अजगर निकल आया.

Python found in college
कॉलेज में निकला अजगर (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 12:42 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: शहर के मध्य स्थित राजकीय कॉमर्स कॉलेज में मंगलवार सुबह हड़कंप मच गया, जब सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को अचानक बेंच के नीचे 15 फीट लंबा और भारी भरकम अजगर दिखा. इससे वहां भगदड़ की माहौल बन गया. कॉलेज प्रशासन ने अजगर दिखने की सूचना वनकर्मियों को दी. वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया.

प्रत्यक्षदर्शी अनिल कुमार ने बताया कि वह साथी को एग्जाम दिलाने कॉमर्स कॉलेज पहुंचे. परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले कॉलेज में बेंच पर बैठे थे. तभी बेंच के नीचे अचानक अजगर दिखा.इसके बाद वह और मौजूद अन्य अभ्यर्थी डरकर भागे. कॉलेज में अजगर की सूचना थोड़ी देर में पूरे परिसर में फैल गई. वहां अफरा तफरी मच गई. अभ्यर्थियों ने सूचना कॉलेज प्रशासन को दी. कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंचा और वनकर्मियों को बुलाया. अजगर करीब 15 फीट लंबा व काफी मोटा था. वनकर्मियों के अजगर को रेस्क्यू करने के बाद वहां मौजूद कई अभ्यर्थियों और कॉलेज स्टाफ ने अजगर के साथ फोटो भी खिंचवाए.

कॉलेज में निकला 15 फीट का अजगर (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: उदयपुर के एक गांव में अजगर ने फैलाया डर, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू - PYTHON RESCUED IN UDAIPUR

परेशान ना करें: सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ विवेक का कहना है कि बारिश के मौसम में अजगर और अन्य सांप अक्सर खुले इलाकों में आ जाते हैं. सभी सर्प जहरीली प्रजाति के नहीं होते, लेकिन सर्प दिखाई देते ही भय के चलते उनसे छेड़छाड़ कर परेशान करते हैं. इससे वे कई बार हमलावर होकर नुकसान पहुंचाते हैं. यदि किसी व्यक्ति को सर्प व अन्य रेंगने वाले जीव दिखे, तो उन पर हमले के बजाय तुरंत सूचना वन विभाग या सर्प रेस्क्यू टीम को दें.

Last Updated : September 9, 2025 at 1:03 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

COMMOTION IN ALWAR COMMERCE COLLEGERESCUE PYTHON LEAVE IN FORESTPANIC IN RECRUITMENT CANDIDATESFOREST WORKERS DID THE RESCUEPANIC IN ALWAR COLLEGE BY PYTHON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

explained: क्यों बढ़ रही हैं AC ब्लास्ट की घटनाएं, जानिए इस समस्या से कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतें

हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.