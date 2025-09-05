ETV Bharat / state

5वीं पास सास ने बहू को बनाया डॉक्टरेट, जानिए 98 साल की बुजुर्ग महिला की कहानी

धनबाद की रुक्मिणी देवी खुद पांचवीं तक पढ़ी हैं लेकिन उन्होंने अपनी बहू और पोती को पीएचडी की उपाधि दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

98 year old Rukmini Devi inspires for education
रुक्मिणी देवी के साथ बहू और बेटा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2025 at 7:15 PM IST

धनबाद: बच्चों की प्रथम पाठशाला घर और परिवार होता है, जहां से चरित्र निर्माण के साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है. वहीं जब एक बेटी मायके छोड़ ससुराल जाती है तो वह नए परिवेश नए माहौल में जाती है. जहां सास के साथ वह घर का हर कामकाज देखती है. यहां बात एक ऐसे सास की है जो खुद तो 5वीं पास हैं, लेकिन अपनी बहू और पोती को पीएचडी कराया.

हम बात एक ऐसी 98 साल की बुजुर्ग महिला की कर रहे हैं जो महज पांचवीं पास हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को पीएचडी की उपाधि दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है. यही नहीं पोती को भी पीएचडी की उपाधि दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई.

नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट (Etv Bharat)

पढ़ने के लिए सास ने किया बहू को प्रेरित

शहर के धैया में श्री राम वाटिका के हनुमान अपार्टमेंट में रहने वाली 98 साल की रुक्मिणी देवी, जिन्होंने महज पांचवीं तक पढ़ाई की है लेकिन अपनी बहू और पोती को पीएचडी की उपाधि दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई है. 1 मार्च 1992 को चंद्रप्रभा की शादी रुक्मिणी देवी के दूसरे नंबर के बेटे कृष्ण मुरारी सिंह के साथ हुई थी. शादी के बाद चंद्रप्रभा ससुराल की जिम्मेवारी उठाने लगी.

चंद्रप्रभा ग्रेजुएट थीं, आगे की पढ़ाई के लिए सास उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही और आखिरकार चंद्रप्रभा ने पढ़ाई छोड़ने के 18 सालों बाद फिर पढ़ाई की शुरुआत की. एसएसएलएनटी महिला कॉलेज से एमए की पढ़ाई पूरी की. यही नहीं हाल ही में जुलाई महीने में चंद्रप्रभा ने पीएचडी की उपाधि हासिल की है. बीबीएमकेयू से उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की है.

प्रेरणा के केंद्र में रुक्मिणी देवी

वहीं रुक्मिणी देवी की पोती और चंद्रप्रभा की बेटी शिप्रा हर्ष ने भी जुलाई महीने में ही पीएचडी की उपाधि हासिल की है. वह इसके लिए पूरा श्रेय अपनी दादी और पूरे परिवार देती है. चंद्रप्रभा बताती हैं कि अपनी सास द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद ही आगे की पढ़ाई पूरी की है. हमेशा उनका सहयोग मिला है. पीएचडी की उपाधि मिलने के अगर किसी को श्रेय जाता है, वह मेरी सासु मां को जाता है.

सहपठियों ने मुझे समझा मैडम

उन्होंने बताया कि पति कृष्ण मुरारी सिंह बीबीएमकेयू में प्रोफेसर है. मेरी पहली शर्त पति से थी कि वह किसी को भी ना बताएं कि मैं उनकी पत्नी हूं. मैं अपनी मेहनत के दम पर पीएचडी करना चाहती थी. पहली बार जब कॉलेज गई थी, सभी छात्राएं नमस्ते मैम कहकर खड़ी हो गई थीं. फिर उन्हें मैंने बताया कि मैं भी पढ़ने ही आई हूं.

शिक्षा को लेकर शुरू से गंभीर रही हैं मां

वहीं चंद्रप्रभा के पति प्रोफेसर कृष्ण मुरारी सिंह ने बताया कि शिक्षा को लेकर मां शुरू से ही गंभीर रही है. उन्होंने पत्नी को पढ़ाने के लिए बुजुर्ग होते हुए भी घर में खाना बनाया. उन्होंने लोगों से अपील की है कि महिलाओं को घर में कैद कर ना रखें, उन्हें खुले रूप से बाहर निकलने दें, उन्हें शिक्षित होने का मौका दें.

रुक्मिणी देवी के पति का नाम बालेश्वर सिंह है. मूल रूप से बिहार के खगड़िया के रहने वाले हैं. रुक्मिणी देवी के बड़े बेटे का नाम त्रिलोकी श्री हर्ष है, जो बिहार के खगड़िया में अधिवक्ता हैं. दूसरे नंबर पर प्रो कृष्ण मुरारी सिंह, जो बीबीएमकेयू में प्रोफेसर हैं जबकि तीसरे बेटे का नाम आनंद विक्रम है, जो मुंबई में एसबीआई में महाप्रबंधक हैं.

