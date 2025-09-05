5वीं पास सास ने बहू को बनाया डॉक्टरेट, जानिए 98 साल की बुजुर्ग महिला की कहानी

ETV Bharat / state

धनबाद: बच्चों की प्रथम पाठशाला घर और परिवार होता है, जहां से चरित्र निर्माण के साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है. वहीं जब एक बेटी मायके छोड़ ससुराल जाती है तो वह नए परिवेश नए माहौल में जाती है. जहां सास के साथ वह घर का हर कामकाज देखती है. यहां बात एक ऐसे सास की है जो खुद तो 5वीं पास हैं, लेकिन अपनी बहू और पोती को पीएचडी कराया.

हम बात एक ऐसी 98 साल की बुजुर्ग महिला की कर रहे हैं जो महज पांचवीं पास हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को पीएचडी की उपाधि दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है. यही नहीं पोती को भी पीएचडी की उपाधि दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई.

पढ़ने के लिए सास ने किया बहू को प्रेरित

शहर के धैया में श्री राम वाटिका के हनुमान अपार्टमेंट में रहने वाली 98 साल की रुक्मिणी देवी, जिन्होंने महज पांचवीं तक पढ़ाई की है लेकिन अपनी बहू और पोती को पीएचडी की उपाधि दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई है. 1 मार्च 1992 को चंद्रप्रभा की शादी रुक्मिणी देवी के दूसरे नंबर के बेटे कृष्ण मुरारी सिंह के साथ हुई थी. शादी के बाद चंद्रप्रभा ससुराल की जिम्मेवारी उठाने लगी.

चंद्रप्रभा ग्रेजुएट थीं, आगे की पढ़ाई के लिए सास उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही और आखिरकार चंद्रप्रभा ने पढ़ाई छोड़ने के 18 सालों बाद फिर पढ़ाई की शुरुआत की. एसएसएलएनटी महिला कॉलेज से एमए की पढ़ाई पूरी की. यही नहीं हाल ही में जुलाई महीने में चंद्रप्रभा ने पीएचडी की उपाधि हासिल की है. बीबीएमकेयू से उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की है.

प्रेरणा के केंद्र में रुक्मिणी देवी

वहीं रुक्मिणी देवी की पोती और चंद्रप्रभा की बेटी शिप्रा हर्ष ने भी जुलाई महीने में ही पीएचडी की उपाधि हासिल की है. वह इसके लिए पूरा श्रेय अपनी दादी और पूरे परिवार देती है. चंद्रप्रभा बताती हैं कि अपनी सास द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद ही आगे की पढ़ाई पूरी की है. हमेशा उनका सहयोग मिला है. पीएचडी की उपाधि मिलने के अगर किसी को श्रेय जाता है, वह मेरी सासु मां को जाता है.