शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 95 लाख की ठगी, दो महिलाओं सहित तीन अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरफ्तार

नेपाल की संगीता-ममता और नाइजीरियन चेन्व्योक इमेन्यूल कानू गिरफ्तार ( Photo Credit: Moradabad Cyber Crime Police )

Published : October 2, 2025