शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 95 लाख की ठगी, दो महिलाओं सहित तीन अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरफ्तार
एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने कहा कि नौ खातों को एनसीआरपी पोर्टल पर जांचा गया, तो 18 राज्यों से 37 शिकायतें दर्ज पाई गईं.
मुरादाबाद: मुरादाबाद की साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. इनमें नेपाल की रहने वाली संगीता और ममता और नाइजीरियन चेन्व्योक इमेन्यूल कानू शामिल हैं. यह तीनों जालसाज फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाकर भारत के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे थे.
महिला से 95 लाख रुपये की ठगी: एक माह पहले मुरादाबाद के साइबर क्राइम थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था. यहां Shaadi.com पर एक महिला ने आईडी बनाई थी. नाइजीरियन व्यक्ति ने महिला से बातचीत की. इसके बाद एक कीमती गिफ्ट भेज कर उसे छुड़ाने के लिए कहा गया. नाइजीरियन ठग ने एनआरआई डॉक्टर बनकर महिला से 95 लाख की ठगी की.
सैकड़ों फर्जी बैंक अकाउंट मिले: गिरोह के अन्य सदस्यों ने कस्टम अधिकारी बनकर महिला को डराया और धमकाया और उससे 95 लाख रुपये की ठगी कर ली. पुलिस ने अपनी जांच के दौरान मणिपुर की युवती और दिल्ली के युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. साइबर ठगी करने वाले गिरोह ने सैकड़ों फर्जी बैंक अकाउंट खोले थे. इनमें रुपये ट्रांसफर किये जाते थे.
नाइजीरियन आरोपी पर कर्नाटक में भी FIR दर्ज: एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार के अनुसार इनके नौ खातों को एनसीआरपी पोर्टल पर चेक किया गया, तो 18 राज्यों से 37 शिकायतें दर्ज पाई गईं. गिरफ्तार नाइजीरियन आरोपी पर कर्नाटक में भी एक मुकदमा दर्ज बताया जा रहा है. पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, मोबाइल, चेक बुक, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मेट्रो कार्ड और पीओएस मशीन बरामद की हैं.
