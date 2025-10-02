ETV Bharat / state

शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 95 लाख की ठगी, दो महिलाओं सहित तीन अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरफ्तार

एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने कहा कि नौ खातों को एनसीआरपी पोर्टल पर जांचा गया, तो 18 राज्यों से 37 शिकायतें दर्ज पाई गईं.

Photo Credit: Moradabad Cyber Crime Police
नेपाल की संगीता-ममता और नाइजीरियन चेन्व्योक इमेन्यूल कानू गिरफ्तार (Photo Credit: Moradabad Cyber Crime Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद: मुरादाबाद की साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. इनमें नेपाल की रहने वाली संगीता और ममता और नाइजीरियन चेन्व्योक इमेन्यूल कानू शामिल हैं. यह तीनों जालसाज फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाकर भारत के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे थे.

महिला से 95 लाख रुपये की ठगी: एक माह पहले मुरादाबाद के साइबर क्राइम थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था. यहां Shaadi.com पर एक महिला ने आईडी बनाई थी. नाइजीरियन व्यक्ति ने महिला से बातचीत की. इसके बाद एक कीमती गिफ्ट भेज कर उसे छुड़ाने के लिए कहा गया. नाइजीरियन ठग ने एनआरआई डॉक्टर बनकर महिला से 95 लाख की ठगी की.

जानकारी देते एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार (Video Credit: Moradabad Cyber Crime Police)

सैकड़ों फर्जी बैंक अकाउंट मिले: गिरोह के अन्य सदस्यों ने कस्टम अधिकारी बनकर महिला को डराया और धमकाया और उससे 95 लाख रुपये की ठगी कर ली. पुलिस ने अपनी जांच के दौरान मणिपुर की युवती और दिल्ली के युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. साइबर ठगी करने वाले गिरोह ने सैकड़ों फर्जी बैंक अकाउंट खोले थे. इनमें रुपये ट्रांसफर किये जाते थे.

नाइजीरियन आरोपी पर कर्नाटक में भी FIR दर्ज: एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार के अनुसार इनके नौ खातों को एनसीआरपी पोर्टल पर चेक किया गया, तो 18 राज्यों से 37 शिकायतें दर्ज पाई गईं. गिरफ्तार नाइजीरियन आरोपी पर कर्नाटक में भी एक मुकदमा दर्ज बताया जा रहा है. पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, मोबाइल, चेक बुक, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मेट्रो कार्ड और पीओएस मशीन बरामद की हैं.

यह भी पढ़ें- यूपी के इन मंदिरों में रावण की पूजा; कानपुर में साल में सिर्फ दशहरे पर खुलते हैं कपाट

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE PROFILE ON SHAADI DOT COM95 LAKH FRAUD CHEATEDFRAUDSTERS ARRESTED IN MORADABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.