ETV Bharat / state

बैंकर्स समिति बैठक: झारखंड में ऋण-जमा अनुपात में हुई वृद्धि, वित्त मंत्री ने कहा- यह सकारात्मक संकेत है - BANKERS COMMITTEE MEETING

झारखंड के बैंकों में ऋण-जमा अनुपात में बेहतर वृद्धि हुई है. इस वृद्धि को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सराहना की है.

92nd meeting of State Level Bankers Committee in Ranchi
वित्त मंत्री के साथ मौजूद बैंकर्स समिति सदस्य (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2025 at 12:17 AM IST

3 Min Read

रांची: राज्य के बैंकों में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हुई है. इस साल जून 2025 यानी चालू वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में यह आंकड़ा 51.32% तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.54% की वृद्धि को दर्शाता है. यह वृद्धि राज्य की आर्थिक प्रगति का सकारात्मक संकेत देता है. इस वृद्धि को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सराहना की है.

प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार यानी 12 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 92वीं बैठक में यह बातें सामने आई. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की.

उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का ऋण–जमा अनुपात वर्ष-दर-वर्ष बेहतर हो रहा है, जो सुखद संकेत है. उन्होंने वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत मिली उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 में भी इसी गति और उत्साह के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए.

बैंक फ्लैगशिप योजनाओं पर दें विशेष ध्यान- वित्त मंत्री

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बैंकों से कहा कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण पर विशेष ध्यान दें, ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक ऋण और वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ सके.

उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में सुधार कर इसे अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया और कहा कि इस प्रक्रिया में जहां भी सरकार की मदद की आवश्यकता हो, उसे उपलब्ध कराया जाएगा. बैठक में CSR यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के उपयोग पर भी चर्चा हुई.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह फंड केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों— महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण विकास, जल संग्रहण, आपदा राहत, पुनर्वास तथा कला-संरक्षण में ही खर्च होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड के कई बैंकों द्वारा CSR फंड का उपयोग संबंधित क्षेत्रों से हटकर किया गया है, जो कि उचित नहीं है.

बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक सह एसएलबीसी झारखंड के अध्यक्ष पी. आर. राजगोपाल, विशेष सचिव वित्त विभाग संदीप सिंह सहित राज्य के सभी 24 जिलों के अग्रणी बैंकों के जिला प्रबंधक उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें: निजी बैंक का जोनल ऑफिस झारखंड से बिहार किया जा रहा शिफ्ट, वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी

CSR फंड के खर्च पर झारखंड सरकार का होगा नियंत्रण! वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

झारखंड के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर SRE फंड रोकने का लगाया आरोप, कहा- नक्सलवाद के खिलाफ हो रहा अभियान प्रभावित

रांची: राज्य के बैंकों में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हुई है. इस साल जून 2025 यानी चालू वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में यह आंकड़ा 51.32% तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.54% की वृद्धि को दर्शाता है. यह वृद्धि राज्य की आर्थिक प्रगति का सकारात्मक संकेत देता है. इस वृद्धि को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सराहना की है.

प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार यानी 12 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 92वीं बैठक में यह बातें सामने आई. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की.

उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का ऋण–जमा अनुपात वर्ष-दर-वर्ष बेहतर हो रहा है, जो सुखद संकेत है. उन्होंने वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत मिली उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 में भी इसी गति और उत्साह के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए.

बैंक फ्लैगशिप योजनाओं पर दें विशेष ध्यान- वित्त मंत्री

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बैंकों से कहा कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण पर विशेष ध्यान दें, ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक ऋण और वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ सके.

उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में सुधार कर इसे अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया और कहा कि इस प्रक्रिया में जहां भी सरकार की मदद की आवश्यकता हो, उसे उपलब्ध कराया जाएगा. बैठक में CSR यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के उपयोग पर भी चर्चा हुई.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह फंड केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों— महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण विकास, जल संग्रहण, आपदा राहत, पुनर्वास तथा कला-संरक्षण में ही खर्च होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड के कई बैंकों द्वारा CSR फंड का उपयोग संबंधित क्षेत्रों से हटकर किया गया है, जो कि उचित नहीं है.

बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक सह एसएलबीसी झारखंड के अध्यक्ष पी. आर. राजगोपाल, विशेष सचिव वित्त विभाग संदीप सिंह सहित राज्य के सभी 24 जिलों के अग्रणी बैंकों के जिला प्रबंधक उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें: निजी बैंक का जोनल ऑफिस झारखंड से बिहार किया जा रहा शिफ्ट, वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी

CSR फंड के खर्च पर झारखंड सरकार का होगा नियंत्रण! वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

झारखंड के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर SRE फंड रोकने का लगाया आरोप, कहा- नक्सलवाद के खिलाफ हो रहा अभियान प्रभावित

For All Latest Updates

TAGGED:

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोरबैंकर्स समिति की 92वीं बैठकBANKERS COMMITTEE MEETING IN RANCHIझारखंड में ऋण जमा अनुपात में वृद्धिBANKERS COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.