लखनऊ में 9000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड; 198 वाहन चालकों का DL निलंबित, नोटिस का जवाब न देने पर हुआ एक्शन - UP TRANSPORT DEPARTMENT

आरटीओ कार्यालय की तरफ से 13 हजार वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर मांगा गया था स्पष्टीकरण.

परिवहन विभाग ने की कार्रवाई
परिवहन विभाग ने की कार्रवाई (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 8:41 PM IST

लखनऊ : राजधानी समेत उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहन मालिक जो लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है. लाखों की संख्या में ऐसे वाहन चालक हैं, जिन्होंने पांच से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है और उनके चालान भी हुए हैं, लेकिन भरपाई नहीं हुई. लखनऊ में भी ऐसे वाहनों की संख्या 25 हजार के करीब है.

लखनऊ में 9000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड (Video credit: ETV Bharat)

वाहन मालिकों को भेजा गया था नोटिस : नियमों का कई बार उल्लंघन करने वाले ऐसे हजारों वाहन मालिकों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसका कोई संतोषजनक जवाब आरटीओ कार्यालय को नहीं मिला है. इसके बाद अब 9000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर 198 वाहन चालकों का डीएल भी सस्पेंड कर दिया गया है.



सैकड़ों बार किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन : परिवहन विभाग और यातायात विभाग की तरफ से लगातार वाहन मालिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया जाता है, लेकिन वाहन चालक नियमों का लगातार मखौल उड़ा रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले परिवहन विभाग को लाखों की संख्या में ऐसे वाहन चालकों की सूची सौंपी थी, जिन्होंने एक या दो बार नहीं, पांच से 10 बार या फिर सैकड़ों बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है.

पहले चरण में की गई कार्रवाई : यातायात विभाग की तरफ से भेजी गई सूची पर परिवहन विभाग अब गंभीरता से कार्रवाई करने को तैयार है. प्रदेश भर में ऐसे वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित किया जाएगा. लखनऊ में तो इसकी पुख्ता तैयारी हो गई है और पहले चरण में कार्रवाई भी कर दी गई है. आरटीओ कार्यालय की तरफ से हाल ही में 13 हजार वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उन्होंने बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है. ऐसे में उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस क्यों सस्पेंड न कर दिया जाए?

साल 2024-25 में हुए चालान
साल 2024-25 में हुए चालान (Photo credit: ETV Bharat)

अगले चरण में नोटिस भेजकर किया जाएगा जवाब-तलब : अधिकारी बताते हैं कि 13000 वाहन मालिकों में से 4000 वाहन मालिकों ने अपना जवाब दिया है, लेकिन 9000 वाहन मालिकों की तरफ से नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला है. ऐसे में यह मान लिया गया कि अब उन्हें कोई जवाब नहीं देना है. लिहाजा, 9000 वाहन मालिकों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है. अगले चरण में 12000 अन्य वाहन मालिकों को भी नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा. जवाब न मिलने पर उन वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा. लखनऊ पुलिस की ओर से जिन वाहनों की सूची जारी की गई थी उनमें एक ही दो पहिया वाहन के 127, दूसरी के 117, तीसरी के 110, चौथे दो पहिया वाहन के 101 चालान हुए हैं. सूची में कुछ ऐसे भी दो पहिया वाहन हैं जिनके 80 से ज्यादा चालान हुए हैं.


चालान तो हुए पर नहीं हुई भरपाई : उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 27,01,786 ई‑चालान जारी हुए, जिनकी राशि 1,411.20 करोड़ रुपये है. इनमें से 22,11,244 चालान लंबित (81.8%) हैं, जिनकी बकाया राशि ₹790.45 करोड़ (56.0%) है. लंबित पोर्टफोलियो में चार‑पहिया चालान 53.9% और राशि 69.9% (552.66 करोड़ रुपये, औसत 4,641 प्रति चालान) है. दो‑पहिया चालान 43.2% और राशि 24.1% (190.50 करोड़ रुपये, औसत 1,995 रुपये प्रति चालान) और तीन‑पहिया चालान 3.0% और राशि 6.0% (47.28 करोड़ रुपये, औसत 7,237 रुपये प्रति चालान) है. मल्टी‑ऑफेंडर वाहन 2,79,296 हैं, जिन पर 8,71,353 लंबित चालान (39.4%) और 338.76 करोड़ (42.9%) रुपये बकाया है. इसी प्रकार एक से अधिक चालानों से जुड़े मोबाइल नंबर 2,21,538 हैं. इन पर 10,66,151 चालान (48.2%) और 432.94 करोड़ (54.8%) रुपये लंबित हैं.




क्या कहते हैं एआरटीओ प्रशासन? : लखनऊ के एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह बताते हैं कि 9000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है. इसके अलावा पहले 198 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा चुके हैं, 23 और सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो वाहन चालक दुर्घटना बीमा भी नहीं पा सकेगा. इसके अलावा चेकिंग के दौरान अगर वाहन संचालित होते हुए पकड़ा जाता है तो फिर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन के दायरे में बाइक, ऑटो रिक्शा, टेंपो, कार और ई रिक्शा शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : परिवहन विभाग का एक्शन ; नियमों का उल्लंघन करने वाले 770 वाहनों का चालान, 7 वाहन सीज

यह भी पढ़ें : परिवहन विभाग का एक्शन ; नियमों का उल्लंघन करने वाले 770 वाहनों का चालान, 7 वाहन सीज

ख़ास ख़बरें

