शराबबंदी के 9 साल, क्या बिहार में पूर्ण रूप से बंद हुई शराब, देखें क्या कहती है रिपोर्ट? - BIHAR LIQUOR BAN

शराबबंदी के 9 साल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 5, 2025 at 8:23 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 9:15 AM IST 10 Min Read

पटना: बिहार के गया की रहने वाली कलसिया देवी के पति पहले शराब के नशे में मारपीट करते थे, लेकिन जब से शराबबंदी हुई है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आए. पहले घर में घुट घुटकर जीने को मजबूर थी लेकिन अब परिवार में किसी भी तरह का विवाद नहीं होता है. "शराबबंदी कानून लागू होने के बाद परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है. ना तो अब पति मारपीट करते हैं और ना ही घर के अन्य सदस्य शराब पीकर झगड़ा करते हैं. परिवार में खुशहाली है. हमलोग बहुत पहले दिक्कत में थे. पति, बेटा, चाचा सबलोग शराब पीते थे." -कलसिया देवी, गया जिला निवासी शराबबंदी पर एक रिपोर्ट (ETV Bharat) गया की ही रहने वाली खुशबू देवी कहती हैं कि "अब समाज बिल्कुल बदल चुका है. खास तौर पर महिलाएं सुकून से जिंदगी जी रही हैं. पति पैसा कमाकर घर ला रहे हैं. बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है. शराब के नशे में पति लड़ाई नहीं करते और महिलाओं के साथ मारपीट की खबर भी अब कम आती है." यह दोनों उदाहरण बिहार में शराबबंदी के अच्छे पहलू को दर्शाता है, लेकिन इसके कुछ बुरे पहलु भी हैं इस रिपोर्ट में हम उन सभी पहुल से रूबरू होंगे. शराबबंदी के 9 साल पूरे: दरअसल, बिहार में साल 2016 में 5 अप्रैल से शराबबंदी लागू हुआ था. 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि चुनाव में जीत के बाद सरकार बनी तो शराबबंदी लागू करेंगे. सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और नशे के खिलाफ बिहार में शराब पर रोक लगा दी. खुशबू देवी (ETV Bharat) पूर्ण शराबबंदी पर सवाल: शराबबंदी के 9 साल हो चुके हैं, लेकिन पूर्णरूप से इसे लागू होने की बात करें तो यह बेईमानी होगी, क्योंकि हर साल बिहार में जहरीली शराब पीने से सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही है. चोरी छिपे भी शराब की तस्करी और बिक्री होती है. खासकर पड़ोसी राज्य से धड़ल्ले से शराब लायी जाती है, हालांकि पुलिस छोटी-मोटी कार्रवाई कर अपनी मौजूदगी दर्शा देती है. चुनाव में क्या रहेगा असर?: बिहार में शराबबंदी एक अहम मुद्दा बन गया है. खासकर चुनावी साल में इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं. इसबार भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुद्दा बनाया जाएगा, लेकिन सवाल है कि जहरीली शराब से मौत ने सरकार को कटघरे में लाख खड़ा किया है, क्या इसका असर चुनाव में दिखेगा? क्या हटेगी शराबबंदी: एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि जो 'पीएगा वो मरेगा'. विपक्ष भी सीएम पर हमलावर हैं. कई बार वर्तमान में केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी इसे हटाने की मांग की है. प्रशांत किशोर ने तो घोषणा कर दी है कि सरकार बनते ही एक घंटों में शराबबंदी कानून हटा दिया जाएगा. अनुग्रह नारायण सिन्हा के प्रोफेसर और समाजशास्त्री डॉक्टर बीएन प्रसाद का कहना है कि शराबबंदी से समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं. महिलाओं के प्रति हिंसा कम हुई है. जो पैसे लोगों के बच रहे हैं उसे परिवार के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है. हालांकि ये भी मानते हैं कि पूर्णरूप से इसपर रोक नहीं लग सकी. चोरी छिपे शराब पीना, बेचना और तस्करी जारी है. "सबसे चिंताजनक बात यह है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है. सत्ता में बैठे लोग और पुलिस विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है. कानून को कठोरता से लागू नहीं किया गया है. अगर होता तो रिजल्ट कुछ और होता." -डॉक्टर बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री डॉक्टर बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री (ETV Bharat) शराबबंदी कानून से घरेलू हिंसा में कमी: विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इससे घरेलु हिंसा में कमी आयी है. बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी से पहले 2015 में घरेलू हिंसा के 15,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे जो 2020 तक घटकर 9,000 के आसपास रह गए. 2024 तक यह संख्या और कम होकर 7,500 के करीब पहुंची. "महिलाओं ने शराबबंदी को अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बताया. एक सर्वे में 82% महिलाओं ने कहा कि उनके पति अब शराब नहीं पीते."

