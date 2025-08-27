ETV Bharat / state

मां से बदला लेने के लिए मासूम की हत्या, टीवी देखते समय छत पर ले जाकर की वारदात - KISANGARH MURDER

किशनगढ में 9 निजी रंजिश के चलते 9 वर्षीय खुशीराम माली की हत्या. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तार किया
पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तार किया (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 7:44 AM IST

2 Min Read

अजमेर: किशनगढ के अरांई थाना क्षेत्र के आकोडिया गांव में 25 अगस्त को 9 वर्षीय मासूम खुशीराम माली की दिल दहला देने वाली हत्या हुई थी. पुलिस ने जांच के बाद मामले का खुलासा करते हुए पड़ोस में रहने वाले 18 वर्षीय दीपक पुत्र कालूराम माली को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने मासूम को टीवी देखते समय बहला कर छत पर ले गया और वहां गला दबाकर हत्या की.

इस जघन्य वारदात की पुष्टि करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वन्दिता राणा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसपी वन्दिता राणा के अनुसार आरोपी दीपक मासूम की मां द्वारा एक नाबालिग से प्रेम प्रसंग की बात सार्वजनिक किए जाने पर गुस्से में था. इसी निजी रंजिश ने उसे हैवानियत तक पहुंचा दिया. मासूम खुशीराम के पिता ने अरांई पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया.

जिला पुलिस अधीक्षक वन्दिता राणा (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश : पत्नी ने खेतों से कराया पति का अपहरण, हत्या कर कुएं में फेंका शव

परिजनों का प्रदर्शन: सोमवार की रात परिजन किशनगढ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान पूर्व विधायक सुरेश टाक तथा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के पुत्र भाजपा नेता सुभाष चौधरी भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बात की. इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ और मृतक मासूम खुशीराम माली का शव परिजनों को सुपुर्द किया गया.

देर शाम अजमेर एसपी वन्दिता राणा के निर्देशन में पूरे मामले का खुलासा किया गया. CO ग्रामीण उमेश गौतम के सुपरविजन में गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा और अराई थाना प्रभारी भोपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई आगे बढ़ाई गई. अराई थाना पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ कर रही है.

अजमेर: किशनगढ के अरांई थाना क्षेत्र के आकोडिया गांव में 25 अगस्त को 9 वर्षीय मासूम खुशीराम माली की दिल दहला देने वाली हत्या हुई थी. पुलिस ने जांच के बाद मामले का खुलासा करते हुए पड़ोस में रहने वाले 18 वर्षीय दीपक पुत्र कालूराम माली को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने मासूम को टीवी देखते समय बहला कर छत पर ले गया और वहां गला दबाकर हत्या की.

इस जघन्य वारदात की पुष्टि करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वन्दिता राणा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसपी वन्दिता राणा के अनुसार आरोपी दीपक मासूम की मां द्वारा एक नाबालिग से प्रेम प्रसंग की बात सार्वजनिक किए जाने पर गुस्से में था. इसी निजी रंजिश ने उसे हैवानियत तक पहुंचा दिया. मासूम खुशीराम के पिता ने अरांई पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया.

जिला पुलिस अधीक्षक वन्दिता राणा (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश : पत्नी ने खेतों से कराया पति का अपहरण, हत्या कर कुएं में फेंका शव

परिजनों का प्रदर्शन: सोमवार की रात परिजन किशनगढ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान पूर्व विधायक सुरेश टाक तथा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के पुत्र भाजपा नेता सुभाष चौधरी भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बात की. इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ और मृतक मासूम खुशीराम माली का शव परिजनों को सुपुर्द किया गया.

देर शाम अजमेर एसपी वन्दिता राणा के निर्देशन में पूरे मामले का खुलासा किया गया. CO ग्रामीण उमेश गौतम के सुपरविजन में गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा और अराई थाना प्रभारी भोपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई आगे बढ़ाई गई. अराई थाना पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ कर रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

9 वर्षीय खुशीराम माली की हत्याAJMER POLICEरंजिश में मासूम की हत्याKISANGARH MURDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान का गणेश मंदिर, जहां महिलाएं हैं पुजारी प्रधान, 135 साल से चली आ रही परंपरा

यूजर चार्ज के विरोध के बीच मंडियों में भीगा अनाज, व्यापार संघ ने लिया यह फैसला...

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

किडनी खराब होने पर सुबह-सुबह दिख सकते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.