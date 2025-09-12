ETV Bharat / state

हाईवे के साथ लिंक रोड बनाना भूली कंपनी, नाले में तब्दील हुआ पैदल रास्ता, ग्रामीणों में रोष

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर फोरलेन निर्माण कंपनी लिंक रोड नहीं बनाया, जिससे पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है.

9 Mile Village Link Road Problem
9 मील गांव का लिंक रोड बंद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
मंडी: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से पंडोह के बीच फोरलेन का निर्माण कार्य जारी है. बहुत से ऐसी जगह हैं, जहां पर फोरलेन बनकर तैयार हो गया है और कुछ स्थानों पर अभी भी इसका काम जारी है, लेकिन जहां पर फोरलेन बनकर तैयार हो गया है, वहां पर लिंक रोड और रास्तों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. जिसके चलते ये पैदल रास्ते और लिंक रोड बंद हो गए हैं.

नाले में बदला लिंक रोड

ऐसा ही एक लिंक रोड ग्राम पंचायत जागर के तहत आने वाले 9 मील गांव का भी है. इस लिंक रोड को सालों पहले 9 मील गांव को हाईवे के साथ जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया था. फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी ने इस लिंक रोड को दुरूस्त करना तो दूर इसे एक तरह से लावारिस समझ कर भुला ही दिया है. बरसात के कारण लिंक रोड की हालत यह है कि ये किसी नाले जैसा प्रतीत होता है.

स्थानीय लोगों के आरोप

स्थानीय निवासी भागीरथ सकलानी, चेत राम और चंद्रेश ठाकुर ने बताया, "फोरलेन निर्माण से पहले यह लिंक रोड 9 फीट चौड़ा था, लेकिन बाद में यहां फोरलेन के मलबे की डंपिंग का काम शुरू हो गया और आज नतीजा यह है कि लिंक रोड का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया है. कंपनी ने इस लिंक रोड के लिए फोरलेन पर कोई क्रॉसिंग भी नहीं छोडी है. इस समस्या को कई बार केएमसी कंपनी के अधिकारियों के सामने उठाया, लेकिन हर बार हमें सिर्फ आश्वासन और टालमटोल ही मिला है."

फिर से बनाया जाएगा लिंक रोड

वहीं, जब इस बारे में केएमसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सत्या से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में नया पुल और सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य जारी है. जैसे ही यह कार्य पूरा होगा तो इस लिंक रोड सहित अन्य कार्यों को भी पूरा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: गांव की जमीन लगी धंसने, 25 मकानों में आई दरारें, बेघर हुए परिवार, अब लगा रहे मदद की गुहार

ETV Bharat Logo

