ETV Bharat / state

हाईवे के साथ लिंक रोड बनाना भूली कंपनी, नाले में तब्दील हुआ पैदल रास्ता, ग्रामीणों में रोष

मंडी: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से पंडोह के बीच फोरलेन का निर्माण कार्य जारी है. बहुत से ऐसी जगह हैं, जहां पर फोरलेन बनकर तैयार हो गया है और कुछ स्थानों पर अभी भी इसका काम जारी है, लेकिन जहां पर फोरलेन बनकर तैयार हो गया है, वहां पर लिंक रोड और रास्तों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. जिसके चलते ये पैदल रास्ते और लिंक रोड बंद हो गए हैं.

नाले में बदला लिंक रोड

ऐसा ही एक लिंक रोड ग्राम पंचायत जागर के तहत आने वाले 9 मील गांव का भी है. इस लिंक रोड को सालों पहले 9 मील गांव को हाईवे के साथ जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया था. फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी ने इस लिंक रोड को दुरूस्त करना तो दूर इसे एक तरह से लावारिस समझ कर भुला ही दिया है. बरसात के कारण लिंक रोड की हालत यह है कि ये किसी नाले जैसा प्रतीत होता है.