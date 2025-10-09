ETV Bharat / state

गोरखपुर में कारोबारी के ड्राइवर से 9.70 लाख की लूट; आगरा में ज्वेलर की आंख में मिर्च झोंककर लूटे 8 लाख के गहने

एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है. ड्राइवर से पूछताछ में संदेहजनक बिंदु सामने आए हैं.

गोरखपुर में कारोबारी के ड्राइवर से 9.70 लाख की लूट.
गोरखपुर में कारोबारी के ड्राइवर से 9.70 लाख की लूट. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 2:13 PM IST

4 Min Read
गोरखपुर/आगरा: गोरखपुर में कार सवार बदमाशों ने कारोबारी के ड्राइवर से 9 लाख 70 हजार रुपए लूट लिए. ड्राइवर रुपए से भरा बैग लेकर महराजगंज के फरेंदा जा रहा था. यह वारदात बुधवार की रात गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में हुई. वहीं, आगरा में बाइक सवार बदमाशों के आभूषण व्यापारी की आंख में मिर्च का पावडर झोंककर करीब 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और नगदी लूट ली. यह घटना भी बुधवार की रात डौकी थाना क्षेत्र में हुई.

पहले जानें गोरखपुर लूटकांड कैसे हुआ: एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है. ड्राइवर से पूछताछ में कुछ संदेहजनक बिंदु सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि चालक ने घटना की सूचना देर से दी, जिससे वारदात की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है, कि कहीं लूट की यह वारदात किसी अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा तो नहीं है.

उन्होंने बताया कि शिकायत के मुताबिक, व्यापारी आदित्य चौधरी ने बुधवार शाम ड्राइवर टुन्नू प्रजापति को मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एक परिचित के घर से रुपए लेने भेजा था. टुन्नू वहां से करीब 9 लाख 70 हजार रुपए लेकर लौटा और उसे अर्टिगा कार से महराजगंज जिले के फरेंदा पहुंचाना था. रात करीब साढ़े दस बजे के आसपास जब वह चिउटहां पुल के पास पहुंचा, तभी एक कार और एक बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया.

चालक के मुताबिक, गाड़ी रुकते ही बदमाशों ने उसको धमकी दी और उससे रुपयों से भरा बैग छीन लिया. घटना इतनी तेजी से हुई कि चालक कुछ समझ नहीं पाया. बदमाश बैग लेकर मौके से फरार हो गए और चालक वहीं सड़क किनारे खड़ा रह गया. घटना के बाद व्यापारी आदित्य चौधरी भी मौके पर पहुंच गए.

ड्राइवर ने अपने मालिक आदित्य चौधरी को फोन कर पूरी बात बताई थी. आदित्य ने तुरंत चिलुआताल पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके में घेराबंदी की और रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला.

अब जानें आगरा में ज्वेलर को कैसे लूटा: आगरा जिले में डौकी थाना क्षेत्र के नगला केसों में बुधवार रात बाइक सवार लुटेरों ने सराफ दंपति की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर नगदी और आभूषणों से भरा थैला लूट लिया. एसीपी फतेहाबाद अमरदीप लाल ने बताया कि लुटेरों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगाई हैं.

पुलिस ने बताया कि डौकी थाना के हौद बरौली निवासी संजय पुत्र भगवान सिंह की कबीस चौराहा पर संजय ज्वेलर्स के नाम से दुकान है. करवाचौथ त्योहार पर खूब बिक्री हो रही है. संजय ने पुलिस को बताया कि दुकान पर गहनों की बिक्री के बाद बुधवार रात करीब 7:30 बजे पत्नी के साथ बाइक से नगद और आभूषणों से भरा थैला लेकर दुकान से घर लौट रहे थे.

कबीस चौकी क्षेत्र में नगला केसों के पास पीछे से आ रहे बाइक सवार लुटेरों ने घेर लिया. जब तक कुछ समझते, लुटेरों ने आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया. इससे बाइक गिर गई. लुटेरे ने पत्नी के हाथ से थैला छीना और भाग गए.

डौकी थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि संजय ने डौकी थाने में तहरीर दी है. इसमें लूटे गए थैले में करीब 10 हजार रुपए नगद, 4.71 लाख रुपए कीमत की तीन किलो चांदी के गहने और 3. 78 लाख रुपए कीमत के 30 ग्राम सोने के आभूषण रखे थे. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं. लुटेरों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

